Infrastruktur Lonsee: Straßensanierung teuer als geplant

Lonsee / Stefan Bentele

Die Sanierung der Schul- und Poststraße in Lonsee-Halzhausen wird um gut 200 000 Euro teurer als im Haushalt 2018 geplant, das hat die Ausschreibung ergeben. Grund ist aus Sicht der Verwaltung die Situation am Markt: Die Baufirmen seien ausgelastet, was die Preise in die Höhe treibe. Der Gemeinderat hat der Vergabe einstimmig zugestimmt.

Günstigster Bieter ist ein Unternehmen aus Langenau, das die Arbeiten für 940 000 Euro erledigt. Hinzu kommen noch Wasserleitungen (175 000 Euro), Straßenbeleuchtung (50 000 Euro) und das Planungshonorar (220 000) Euro. Kosten insgesamt: 1,38 Millionen Euro, wovon 60 000 Euro die Wassergrupe Ulmer Alb übernimmt. Bleiben 1,32 Millionen Euro.

Laut Bürgermeister Jochen Ogger wäre die Kostensteigerung noch höher ausgefallen. Um das Vorhaben aber nicht weiter zu verschieben, wurde die Planung überarbeitet: So wird es keine Parkbuchten in und keine Baumpflanzungen an den Straßen geben. Das war laut Ogger auch der Wunsch der Anwohner auf einer Infoveranstaltung.

Die nun verbliebenen Mehrkosten will die Verwaltung über die Mehreinnahmen durch die gute Konjunktur auffangen. Sollte das misslingen, werden die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilt. Baubeginn ist nun erst im September, die Maßnahme dauert voraussichtlich ein Jahr.

Baugebiet wird erschlossen

Der Gemeinderat entschied ebenfalls, die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets „An der Lone“ an eine Firma aus Blaustein zu vergeben. Die Kosten von 1,48 Millionen Euro liegen 100 000 Euro über Plan, werden laut Alexander Keller aber über eine Pauschale der künftigen Hausbauer für Wasseranschlüsse aufgefangen. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt außerhalb des Haushalts. Start: Ende April.

Auch Gewerke zur Sanierung von Straßen und Feldwegen im Wert von 110 000 Euro wurden vergeben. Weil das günstigste Angebot 14 000 Euro über Plan lag, verzichtet die Gemeinde auf eine der Maßnahmen.