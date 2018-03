Infrastruktur Lonsee: Disco im Regenkanal

Lonsee / Stefan Bentele

Es gibt Risse und Rohrbrüche bis fast zum gesamten Zusammenbruch“, sagte Ralf Brehm im Gemeinderat Lonsee. Der Kanalsanierungsberater hat im Auftrag der Gemeindeverwaltung eine Auswertung der Befahrung mit Robotern vorgenommen und sieht dringenden Handlungsbedarf mit Blick auf die Schäden. So müssen zunächst die Kanäle Im Mengsel in offener Bauweise saniert werden, sprich die Straße geöffnet werden. Die Ausschreibung erfolgt demnächst, Brehm rechnet frühestens Mitte des Jahres mit dem Beginn der Arbeiten.

Heikel außerdem: In den Regenwasserkanälen im Erich-Kästner-Ring und in der Salachbergstraße wurden Fäkalien entdeckt. Offenbar wird Schmutzwasser aus angrenzenden Gebäuden nicht in den dafür vorgesehenen Abwasserkanal eingeleitet.

„Wer ist für die Abnahme zuständig?“, fragte Gemeinderat Johannes Häckel (CDU) mit Blick auf Hausbauer, die womöglich die Leitungen selbst falsch angeschlossen haben. Laut Bürgermeister Jochen Ogger gebe es schon länger keine Abnahme mehr, weil die Anschlüsse eigentlich klar definiert und gut erkennbar seien.

Armin Frey von den Technischen Diensten der Gemeinde will nicht ausschließen, dass die Baufirma beim Einsetzen des Abwasserrohrs die Anschlüsse vertauschte. Er vermutet allerdings eher, dass der ein oder andere private Bauherr womöglich die Anschlüsse einfach vertauscht hat. „Wir schauen nun, wer Verursacher ist.“ Dieser werde dann auch zur Rechenschaft gezogen. Betrifft das einen oder mehrere private Bauherren, müssen diese auf ihrem Grundstück die Anschlüsse freilegen und korrekt anschließen.

Laut Frey ist damit nicht zu spaßen, weil unter Umständen – verdünntes – Schmutzwasser versickert (siehe Info). Da man über den Mangel nun Bescheid weiß, muss die Gemeinde handeln. Sonst können Konsequenzen aus dem Umweltstrafrecht drohen. „Wir leiten da irgendwas ein, was da nicht hingehört.“

Um die Verursacher zu ermitteln, wird demnächst in den betroffenen Straßenzügen eine so genannte Benebelung vorgenommen. Dabei wird gut sichtbarer Nebel, ähnlich dem, der in Discos verwendet wird, in die Regenwasserkanäle und Abwasserkanäle geblasen. Der sucht sich daraufhin seinen Weg nach draußen. Wabert er durch die Regenwasserkanäle schließlich bei den Anrainern aus der Dachrinne, ist laut Frey alles gut. Kommt er hingegen aus dem Abluftschaft der Sanitäranlagen, besteht Handlungsbedarf. „Da erleben wir ganz tolle Sachen“, sagte Brehm über solche Benebelungen.

Weil die Zeit drängt, will die Gemeinde zügig mit der Maßnahme beginnen. Laut Brehm könnte sie bereits im April umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Arbeiten zur Benebelung und zur Sanierung auszuschreiben. Geplante Kosten: 100 000 Euro.

Auch in den kommenden zwei Jahren sollen weitere Sanierungen im Lonseer-Kanalnetz erfolgen, in jedem Jahr sollen etwa 150 000 Euro plus Nebenkosten bereitgestellt werden. Dann allerdings in geschlossener Sanierungsweise.