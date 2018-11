Internet Lokaler Online-Marktplatz wird konkret

Sabine Graser-Kühnle

Blaubeuren und Laichingen mit den Gemeinden Merklingen, Nellingen, Westerheim und Berghülen arbeiten als Sieger des Ideenwettbewerbs „Lokaler Online-Marktplatz“ jetzt an den Details zum Aufbau eines lokalen Online-Marktplatzes. Dieser soll die Angebote aus der Region passend im Internet präsentieren, so dass Händler, Gewerbetreibende und Kunden den neuartigen Markplatz einfach und gerne nutzen. Ziel ist es, lokale Geschäfte breiter aufzustellen und Kunden den Einkauf zu erleichtern.

„Die Händler erhalten Tipps und Hilfestellung beim Aufbau und der Pflege ihrer Portale“, sagt Harry Titos von der Wirtschaftsvereinigung Laichingen (WVL). Die Händler präsentieren sich den Kunden künftig auf einer übersichtlichen, regionalen Plattform, die aufgrund ihrer Größe in den digitalen Suchmaschinen sichtbar wird. Die Betreiber in Laichingen und Blaubeuren nehmen jeder einen EDV-Anbieter unter Vertrag, der möglichst aus der Region ist. Die Laichinger Raumschaft wird zudem einen eigenen Fotografen für den Online-Marktplatz beschäftigen.

Während in Blaubeuren die Stadt den Onlinemarktplatz betreibt, tut das in Laichingen die Wirtschaftsvereinigung. Alle Gewerbevereine der fünf teilnehmenden Kommunen richten eine Geschäftsstelle in der Laichinger Gartenstraße ein. Besetzt wird sie mit einem Kümmerer, der mit Tipps den Händlern Hilfestellung leistet und ihnen auch Workshops und Seminare bieten wird. Denn die Inhaltspflege ihres digitalen Ladens auf der Online-Plattform ist wie bisher die Aufgabe der einzelnen Händler und Kommunen selbst. Für Büroarbeiten stockt eine Angestellte, die jetzt schon für die Laichinger Wirtschaftsvereinigung arbeitet, ihre Stundenzahl auf. Alle Geschäftstreibenden der fünf Kommunen der Laichinger Alb, die Mitglied in einer der lokalen Gewerbevereinigungen sind oder das werden wollen, können teilnehmen und werden informiert.

„Für uns kleinere Gemeinden bedeutet es viel Überzeugungsarbeit, Händler und Betriebe für die Teilnahme zu gewinnen, daher sind wir über die tolle Unterstützung aus Laichingen dankbar“, kommentiert Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz. Noch in diesem Jahr soll eine Bürgerbefragung starten. „Nicht immer decken sich unsere Einschätzungen darüber, was gebraucht, gewollt oder gesucht ist, mit denen der Kunden“, meint Harry Titos. Die Laichinger Alb setzt bewusst auf ein Konzept, das sich abhebt von bekannten Onlinehändlern, wie Amazon: „Wir wollen kein Klein-Amazon sein“, sagt Titos.

Infos zum Leben in der Kommune will Blaubeuren zusätzlich zu den Angeboten der Händler auf dem Online-Marktplatz bieten, beispielsweise über Vereine oder über Öffnungszeiten. „Das ist wichtig, um möglichst viele Nutzer auf die Seite zu bringen. Dabei hat Blaubeuren auch einen klaren Vorteil, weil es als Touristenort bekannt ist“, sagte Bürgermeister Jörg Seibold.

Händler mit an Bord

Mindestens 20 Händler, Handwerker, Bäcker oder Ärzte haben sich bereits zum Mitwirken auf der Blaubeurer Online-Plattform verpflichtet. Der „Kümmerer“ dort ist Tilon Fahrner, der das Konzept zusammen mit dem Unternehmer Julian Weritz entwickelte, der selbst ein eigenes Web-Angebot aufbaute. Ende 2019 soll die Seite „Blauklick“ betriebsbereit sein, sagt Fahrner. Die Wirtschaft der Laichinger Alb will schon Anfang bis Mitte nächsten Jahres ans Netz gehen.

Blaubeuren und Laichingen streben langfristig eine gemeinsame Online-Plattform an, doch vorerst agieren beide mit ihren unterschiedlichen Konzepten auf eigenen Plattformen. Beide wollen auch einen Bringservice anbieten. Laichingen nutzt dazu seine „funktionierende Innenstadt“, sagt Ralf Schiffbauer, und wird vorläufig die bestehenden Bringdienste der Stadtapotheke und der Wäschekrone nutzen. Eine Smartphone-App informiert dort über die anstehenden Lieferungen. „Wird das gut angenommen, können wir einen eigenen Dienst etablieren, doch die Erfahrung anderer digitaler Marktplätze zeigt, dass die meisten Kunden ihre Ware in den Geschäften selbst abholen“, erläutert Schiffbauer.

„Schlaubusle“ für Transporte

In Blaubeuren soll ein „Blaulädle“ eröffnet werden, in dem alle Waren gelagert und abgeholt werden können, die übers Internet bestellt werden, berichtete Tilon Fahrner. Ziel ist, dieses Lädle speziell auch für Touristen am Wochenende zu öffnen. Auf Wunsch sollen die Waren mit Hilfe eines eigenen Transportsystems in die Region geliefert werden, nämlich mit einem „Schlaubusle“, das neben Liefer- auch Personenfahrdienste übernehmen könnte.