„In Hörvelsingen ist die Hölle los“, sagte Ortschafts- und Stadtrat Achim Barth (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt in der Stadthalle. Aufgrund der wegen Sanierung voll gesperrten Ortsdurchfahrt (Landesstraße L 1170) in Bernstadt seien rund 150 Lastwagen dur...