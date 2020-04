Die Corona-Pandemie verändert nachhaltig unsere Lebensgewohnheiten: Durch den Shutdown des öffentlichen Lebens sind wir alle viel mehr zu Hause, Freizeitangebote gibt es derzeit nicht, wir können uns nicht mehr mit Freunden und nur begrenzt mit der Familie treffen. Auch einfach mal nach draußen gehen ist - je nach Bundesland - nichtimmer drin. Viele von uns haben jetzt vor allem eines: Zeit.

Wir haben daher unsere Leserinnen und Leser gefragt: Was macht ihr nun mit der Zeit, die euch zu Verfügung steht? Hier einige Beispiele:

Drei Freunde und ein Faultier

Bei Langeweile helfen mir meine Fantasie und Kreativität. Nichts ist so entspannend, wie in die Gedankenwelt abzutauchen und der Realität zu entfliehen. Es war daher schon seit einiger Zeit mein Wunsch, eine längere Geschichte zu ersinnen. Im vergangenen Sommer mit seinen warmen, langen Abenden entstand die Idee für einen Roman, dessen Niederschrift ich in den Weihnachtsferien endlich beginnen konnte. Die geschenkte Zeit, die mir nun unfreiwillig zur Verfügung steht, nutze ich, um mein Projekt zu Ende zu bringen. Meine Geschichte handelt von drei jungen Freunden, die einen eleganten Mann kennenlernen, der so ganz anders ist. Die Freundschaften werden durcheinander gewirbelt und letztendlich kann auch das Schicksal nicht untätig zuschauen. Es geht um Freundschaft, Liebe, Persönlichkeitsentwicklung und der Schwierigkeit dieser jungen Freunde, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Bei meinen Recherchen für die Handlung stoße ich immer wieder auf interessante Zusammenhänge. Momentan befinde ich mich gemeinsam mit zwei meiner Hauptfiguren auf Weltreise. Im Amazonas entdeckten wir eine Baumart, die mit Hilfe einer besonders aggressiven Ameisenart ihre Blätter vor Fraßfeinden schützt. Als Lohn dafür winken den Ameisen die roten Früchte des Baumes. Nur ein Tier entgeht den Ameisen. Das Faultier. Es bewegt sich so langsam, geradezu in Zeitlupe, dass es von den Ameisen nicht als Lebewesen erkannt werden kann. Das Faultier selbst bietet anderen Tieren ebenfalls einen Lebensraum. In seinem warmen, feuchten Fell gedeiht eine Alge, die als Nahrungsmittel einer Schmetterlingsraupe bis zur Verpuppung dient. Eine großartige Symbiose, eine bemerkenswerte Wechselbeziehung und ein außergewöhnliches Miteinander zwischen Pflanze und Tier sind hier im Laufe der Evolution entstanden. Jeder ist abhängig vom anderen. Sind wir nicht alle ein Teil eines großen Systems? Ist nicht jeder auf den anderen angewiesen?

Cristina Wanjura, 60 Jahre, Neu-Ulm

Cristina Wanjura

Den Schädel fleißig gebeugt

Ach, Schüler müsste man sein, dann hätte man jetzt Ferien statt Homeoffice, da käme sogar Langeweile auf bei der ganzen Freizeit! Weit gefehlt. Unterricht findet trotzdem statt, nur in anderer, und zwar modernerer, aber dafür auch weitaus komplizierterer Form. Ob mit Mail, Skype, Chats, einer Cloud oder diversen Apps, die Bildung findet wohl oder übel einen Weg zum geplagten Schüler, der aufgrund seiner innigen Beziehung zum besten Freund Smartphone auch keine Ausreden hat, er habe die Materialien nicht erhalten. Ein Hoch auf die moderne Technologie! – Oder? Den Stoff aus allen diversen Ecken und Enden des Internets herunterzuladen, die Arbeitsanweisungen im Wirrwarr an Dokumenten und Ordnern zu finden und die Lösungen den Lehrern zuzusenden dauert länger, als es ein eigentlicher Schultag tun würde. Geschweige denn die tatsächliche Bearbeitung der Aufgaben. Und sollte ich doch fertig werden, schwebt das Damoklesschwert Abitur immer dicht über meinem, natürlich immer fleißig über den Schreibtisch gebeugten, Schädel. Aber man will sich ja nicht beschweren, vor allem nicht so knapp vor den Prüfungen (inzwischen auch in Baden-Württemberg verschobenen, Anmerkung der Redaktion).

Grauen ergreift mich auch beim Gedanken an die durch Schulausfall versäumten und nach den Abiturprüfungen nachzuholenden Klausuren. Vorausgesetzt es sind noch Gehirnzellen übrig. Es heißt zwei Jahre nach dem Abschluss wisse man nur noch zehn Prozent des in der Schule Gelernten. Dabei ist der Mensch doch ein Wesen mit beinahe unbegrenztem Lernpotenzial – was für eine Vergeudung! Kitzeln Sie doch mal wieder Ihre Hirnlappen und regen Sie den Geist mit Sudoku, Büchern, Dokumentationen oder auch dem Zeitungslesen an. Werfen Sie Bildung zwischen die Zahnräder des Perpetuum mobile der Langeweile, dann kommen Sie schlauer aus der Isolation, als Sie sie betreten haben. Lernen geht eben auch ohne Abschlussprüfungen.

Annika Siewert, 18 Jahre, Dornstadt

Annika Siewert

Auf Bremsrollen durch die Welt

Eigentlich eher für die Wintersaison gedacht, leistet mir mein Radtrainer gerade jetzt prima Dienste. Langeweile kann kaum aufkommen, da ich nahezu in allen Regionen der Welt virtuell fahren kann. Entweder anstrengende Bergetappen – wie im Bild – auf die Furka-Passhöhe, oder ganz entspannt und gemütlich flach zur Insel Mont St. Michel. Wenn das dann noch nicht reicht, kann es auch gerne mal eine Fahrt durch eine europäische Großstadt sein. Hierfür sind London, Paris oder Rom im Programm. Wenn man die Strecken dann langsam auswendig kennt, kann auch gegen virtuelle Gegner gefahren werden, und wenn das nicht ausreicht, legt man sich mittels Google Maps eine eigene Strecke irgendwo auf unserem Planeten fest, die dann abgeradelt werden kann. Alles natürlich mittels Simulation der Steig- und Gefällstrecken. Oder doch lieber liebliche Landstraßen in der Provence? Den warmen Sommerwind liefert dann ein entsprechend eingestellter Lüfter. Das beschriebene Szenario findet leider im Keller statt und ist natürlich kaum ein Ersatz für die Fahrt an der frischen Luft über Berg und Tal, also ganz real und analog. Gott sei Dank lässt sich der Keller durch eine Tür in den Garten ganz gut belüften, so kommt auch im Keller der Frühling wenigstens ein wenig zur Geltung. Aber das Rad ist leider auf der elektromechanischen Bremsrolle gefangen und wartet sehnlichst darauf, möglichst bald wieder ganz normal auf zwei Gummis durch die Landschaft gefahren zu werden. Und dann auch wieder auf heimischen Radwegen, die so gelegen sind, dass in lauschigen Gartenwirtschaften eingekehrt werden kann und ein Plausch mit Gleichgesinnten in netter Runde möglich wird. Das kann kein noch so gutes Trainingssystem bieten. Ist es doch das, was den Radsport zu dem macht, was er ist. Hoffen wir, dass die Geselligkeit bald wieder stattfinden kann; im Sport wie anderswo. Und halten wir uns solange bitte an die Regeln, dann ist das Ende dieser Krise absehbar.

Thomas Grassmann, 64 Jahre, aus Ulm

Thomas Grassmann

Welch ein Kontrast!

„Keine Zeit! Keine Zeit!“, so heißt es, laute der Gruß der Rentner. Doch auch der Terminkalender eines ehrenamtsbegeisterten Ruheständlers leert sich in diesen Tagen wie eine Badewanne, der der Stöpsel gezogen wurde: keine Besprechungen mehr, nirgends, keine Albvereinswanderungen, keine Sportgruppe. Von der Schließung der Bücherei überrascht bestand keine Chance noch Lesestoff zu hamstern. Was bleibt? Wald und Flur locken weiterhin: Auf ins Freie!

Doch welch ein Kontrast: Wo bislang unter der Woche höchstens einzelne, gewissenhafte Hundebesitzer ihren Lieblingen die nötige Bewegung verschafften, sieht man jetzt freizeitbunte Gestalten allerorten. Familien mit Teenagerkindern, die mit großen Augen in die Welt außerhalb des Bildschirms schauen, freigesetzte Großeltern, denen das Virus das Enkelhüten genommen hat, Liebespaare jeglichen Alters.

Draußen ist Platz genug, sich aus dem Weg zu gehen. Nur: eine Sitzbank mit Fremden für ein spontanes Gespräch zu teilen, geht wegen der sozialen Distanzierung nicht mehr. Und der schon in der Vergangenheit beklagte Mangel an Einkehrmöglichkeiten ist seit Samstag mit der Schließung aller Gaststätten ins Extreme verschärft. Oh Frühlingssonne, wärme uns wieder beim Picknick im Gras, allein, zu zweien, höchstens zu dritt!

Christian Hajduk, 65 Jahre, Lonsee

Christian Hajduk

Zeit für Lösungen

Auf einmal hat man Zeit übrig. Als Finanzbeamter und hauptamtlicher Personalrat, der üblicherweise in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist, verschafft das mir vom Dienstherrn auferlegte Home-Office die Chance, von zu Hause zu arbeiten. Dienstreisen mit spätem Ende fallen der Corona-Krise zum Opfer. Auch die üblichen Gänge zum Shoppen, in Konzerte, ins Theater oder zum Schwimmen fallen aus, sodass trotz eines vollen Arbeitstags noch Zeit übrig ist. Was damit tun? Ein Stachel sitzt tief in meinem Fleisch. Die unvollendete Lösung des Zauberwürfels.

Seit fast 40 Jahren hat der Zauberwürfel seine Faszination nicht verloren. 1981 gehörte auch ich zu den Millionen Kindern in Deutschland, die dem Zauber des Zauberwürfels verfielen. Trotz mancher Bemühungen schaffte ich es nur zwei von drei Lagen zu lösen. Die Züge bis dahin sind mir aber so in Fleisch und Blut übergegangen, dass diese heute noch automatisch funktionieren. Komisch, wenn ich bedenke, was mir sonst alles nicht in Fleisch und Blut überging.

Aber die dritte Lage, das ist ein wunder Punkt in meiner Biografie. Gut, ich schaffte es ihn zu lösen, indem ich den Würfel früher auseinanderbrach und wieder richtig zusammenbaute. Kann man machen, muss man aber nicht.

Aber heute, heute gibt es ja das Internet (1981 noch Utopie). Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten und Erklärvideos findet man da. Und tatsächlich, mit Anleitung klappt’s. Meistens jedenfalls, wenn ich nicht vor lauter Euphorie einen Zug vergesse und nochmal von vorne beginnen muss. Und wenn der Würfel mit seinen sechs Farben dann gelöst in meinen Händen liegt fühle ich mich ein bisschen wieder wie der 11-jährige Junge. Das ist schön. Ich hoffe trotzdem, dass ich den (dann gelösten) Zauberwürfel bald wieder ins Regal stellen kann und wir alle wieder ein normales Leben führen können.

Steffen Buse, 49 Jahre, Illerkirchberg

Steffen Buse

Forschen gegen die Langeweile

Die Vorstellung, dass die Kinder fünf Wochen nicht zur Schule gehen, war schon ein Schock. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir uns noch auf eine längere Zeit einrichten. Also mussten Ideen her, wie wir die Zeit füllen. Die Lehrer haben den Kindern zwar Aufgaben gegeben, aber es bleibt trotzdem noch ganz viel Zeit. Da unsere älteste Tochter sehr gerne liest, hat sie ein Experimentierbuch hervorgeholt. Was für eine gute Idee! Einfache Experimente, kindgerecht erklärt und mit einfachen Mittel durchzuführen.

Begonnen haben wir am gleichen Tag mit dem Gummi-Ei. Man lege ein Ei über Nacht in Essig und beobachte genau, was passiert. Beim Versuch stellt man nicht nur fest, dass Essig furchtbar stinkt, sondern man sieht auch gleich, dass sich Bläschen bilden. Am nächsten Tag hat sich die Kalkschale aufgelöst und übrig geblieben ist ein fast durchsichtiges Ei, das sich wie Gummi anfühlt.

Wir machen viele Fotos und schreiben auf, was wir beobachten. Gerade nehmen wir Bohnensamen genau unter die Lupe: wie sie sich beim Quellen vergrößern, wie sie wachsen und dass sie sogar Gips sprengen können. Das ganze Buch ist mit kleinen Markierungen versehen, welche Versuche wir im Laufe der Zeit noch machen können. Das heißt, wir können noch einige Wochen überbrücken, und unser Forscherhandbuch wird viele Seiten bekommen.

Christiane Renner, Amstetten, stellvertretend für ihre Familie

Christiane Renner mit Familie

Fundgrube Datenspeicher

Das Wort Langeweile kenne ich nicht. Ich bin jetzt 25 Jahre im Ruhestand, und mir war noch nie langweilig, und wenn ich mal nichts zu tun habe, genieße ich das Nichtstun und langweile mich nicht.

Mein Rat an alle, die sich langweilen: Sortiert und ordnet eure vielen Fotos, die in den Speichermedien der Handys schlummern. Gestaltet mit den schönsten Bildern Fotobücher, die man verschenken und im Bekanntenkreis vorzeigen kann. Ich habe schon viele Fotobücher gestaltet – vom kleinen Pixibüchlein bis zum Panorama Großformat. Das Gestalten der Fotobücher ist eine sehr interessante und unterhaltsame Tätigkeit. Wenn ich zum Beispiel ein Buch über unsere Bergtouren mache, erlebe ich und wandere die Tour mit. Zurzeit gestalte ich ein Blumenbüchlein. Wenn ich dabei die Bilder von der Alpenrosenblüte im Pfelderer Tal in Südtirol einfüge, erlebe ich die Wanderung durch das blühende Tal mit. Bei der Fotobearbeitung am PC habe ich auch einen wunderbaren Blick aus dem Fenster über die schöne Schwäbische Alb, der mich immer zu neuen Ideen inspiriert. Also lasst eure schönsten Fotos nicht in den Speichermedien schlummern. Gestaltet Fotobücher, da kommt keine Langeweile auf.

Hermann Muschler, 86 Jahre, Dornstadt

Hermann Muschler

Im Auftrag der Enkelin

Ja, ich gehöre der älteren Risikogruppe an, und nein, mir ist nicht langweilig, denn ich bin gut vernetzt. Und trotzdem gab mir meine Enkeltochter Anna-Lena für diese Quarantäne-Zeit eine Aufgabe:

„Omi, bitte schreibe jetzt für mich unsere Familiengeschichte (mit Fotos) auf, soweit Du sie zurückverfolgen kannst.“ Und das mache ich nun für sie und ihre Schwester. Dass darüber die Zeit so schnell vergeht, hätte ich nicht gedacht. Aber klar, ich merke es schon bei der Vorbereitung, wie ich an alten, jetzt zusammengesuchten Fotos beim Betrachten hängen bleibe und damit Erinnerungen zurückhole, lache und schmunzle über Erlebnisse in meinen jungen Jahren, und zwischendurch minutenlang besinnlich bei traurigen Familien-Anlässen bleibe, die ich vor Augen habe, als wäre es erst gewesen. Ich wundere mich über diese und jene Familienmitglieder und deren Entwicklung – so oder so – , sehe auf einmal Gesichtszüge auf alten Fotos meiner Mutter nun auf dem Gesicht meiner Enkeltochter, Vorfahren kommen mir mit ihren gut gemeinten Ratschlägen in den Sinn, an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Mit Interesse durchforste ich unseren Stammbaum und entdecke Vornamen, die sich gleichen, ja selbst Berufe ähneln sich. Früher viele Kinder in der Familie, bis heute relativ wenig Nachkommen. Kochrezepte die überliefert wurden, fallen mir ein, und ich schreibe sie für meine Enkeltochter auf, ebenso manches Weihnachtsgebäck, zum Beispiel Bärentatzen – das Model dafür aus Holz ist immer noch da. Auch das Vertiko der Ur-Ur-Großmutter.

Ich bin so in diese frühere Zeit unserer Familie eingetaucht, dass es mir schwerfällt, eine Pause zu machen. Aber das mir von meiner Tochter auferlegte „Ausgehverbot“ wird noch dauern, und deshalb mache ich morgen weiter und werde dann die Familie meines Mannes unter die Lupe nehmen. Und auch da werde ich viel Zeit „vertrödeln“ aber Hauptsache, die geschriebene Familiengeschichte für meine Enkelin ist bis zum Ende meiner Quarantäne fertig.

Hannelore Lenk, 80 Jahre, Blaubeuren

Hannelore Lenk

Eine lange Weile laufen

Sonntagmorgen. Es ist kurz vor acht, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Schlecht eingeschlafen, unruhig geschlafen, viel geträumt. Trotzdem drängt es mich, aufzustehen. Die Laufschuhe aus dem Schrank holen und schon bin ich draußen. Loslaufen – die Sonne steht noch tief und blendet mich. Nach nur wenigen hundert Metern lasse ich die Häuser hinter mir – hinaus aufs freie Feld. Eisiger Wind bläst mir ins Gesicht, ich ziehe den Kragen noch etwas höher.

Kein Mensch auf den Wegen, kein Fahrzeug auf den Straßen. Die Welt ist ruhig geworden – als wäre sie stehen geblieben – als würde sie innehalten und nachdenken. Meine Schritte auf dem Kiesweg, die Gedanken von der Leine lassen und schon springen sie aus meinem Kopf.

Mein Atem geht ruhig und gleichmäßig – eins, zwei, drei – einatmen, eins, zwei, drei – ausatmen – ein, aus, ein, aus. Gedanken an gestern, an heute und morgen – an Freunde und Familie, an Erlebtes und Begegnungen, an Vorhaben und Pläne. An die vielen Pläne für diese Woche, diesen Monat, für dieses Jahr. Was wird damit – was ist morgen, wie geht es weiter?

Macht mich das unruhig, nervös – oder im Gegenteil gelassen, ruhig? Die Gedanken fliegen weg – ganz weit weg und kommen wieder zurück – einatmen, aus, ein, aus. An der Weggabelung drehe ich um und laufe zurück, der Rückenwind trägt mich jetzt – freudiges Lächeln huscht über mein Gesicht.

Keine Wolke am Himmel, kein Flugzeug in der Luft. Ich höre die Stille. Die Erde atmet durch, die Erde wundert sich. Ich erreiche die ersten Häuser der Stadt. Rolläden werden hochgezogen. Die Menschen erwachen an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Eine Nachbarin winkt mir aus dem Fenster lächelnd zu. Ich ziehe den Schlüssel aus meiner Tasche und schließe die Haustür auf. Kaffeeduft steigt mir in die Nase. Wärme umfängt mich. Eine lange Weile laufen – mein Kopf ist frei. Jetzt heiß duschen. Ich freue mich auf ein Gutensonntagmorgenfrühstück.

Bernd Steinbach, 64 Jahre, Blaustein