Insekten und Vögel, klein und groß, prächtig und unscheinbar, bunt und einfarbig, geflügelt und befedert, grazil und stämmig. Wir haben von unseren Lesern in den vergangenen Wochen viele tolle Bilder zugeschickt bekommen. Eine Vielzahl davon haben wir in den vergangenen Wochen bereits sowohl unter swp.de als auch in unserer gedruckten Zeitung veröffentlicht. Nun endet unsere Aktion, und wir wollen uns bei allen bedanken, die mitgemacht haben.

Dass nicht alle – ausnahmslos faszinierenden – Fotos der Flatter-Tiere erscheinen konnten, tut uns sicherlich ebenso leid wie all jenen Leserinnen und Lesern, deren Fotos nicht veröffentlicht werden konnten. Eines ist mit der Leseraktion klar geworden: So klein oder unscheinbar manche Lebewesen auch sein mögen – ein genauer Blick lohnt sich immer, ebenso wie jegliche Anstrengung, sie in ihrer Vielfalt zu erhalten.