Volkshochschule Lernen in inspirierender Atmosphäre

Blaubeuren / me

Es gebe wohl kaum eine andere Volkshochschule mit solch schönen Räumen, sagte Ilse Fischer-Giovante am Sonntagabend. „Und bestimmt keine mit einer roten Bar.“ Die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen hat mit einer Lesung und rund 120 Besuchern ihr neues Domizil im ehemaligen Postgebäude in Blaubeuren eröffnet. Jetzt gelte es, diese Räume noch mit Bildung und Kultur zu füllen. „Lernen ist hier in einer offenen, inspirierenden Atmosphäre möglich“, sagte Leiterin Ilse Fischer-Giovante.

Viele Teilnehmer reagierten nahezu allergisch, wenn sie hören, dass Kurse in Schulen stattfinden, weil sie schlechte Erinnerungen haben, sagte Fischer-Giovante. Mit einem lichtdurchfluteten Yogaraum, viel Platz für Veranstaltungen und Seminare und einer Profi-Küche böten sich im Gebäude an der Blaubeurer Karlstraße, in dem zuletzt ein Restaurant betrieben wurde, viele Möglichkeiten. So soll es zum Beispiel ab Herbst eine Lernwerkstatt für Kinder geben.

Humorvoll erzählte Ilse Fischer-Giovante von den Schwierigkeiten einer Volkshochschulleiterin bei der Übernahme von Restauranträumlichkeiten. „Ich fühlte mich an Pompeji erinnert“, sagte sie. Die letzten Pächter hätten das Lokal wohl fluchtartig verlassen, es fanden sich noch angebrochene Pasta-Packungen, ein Reservierungsbuch und Öl in der Friteuse. Mit Dingen, mit denen sie sonst nichts am Hut hat, musste sie sich beschäftigen: Mit einer Kaffeemaschine, mit Kühlräumen, wie man sie sonst nur aus Krimis kennt, mit Akustik und vielem mehr. Da war noch die leichteste Übung, Prosecco für den Eröffnungsabend bereitzustellen.

Der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold meinte, das 1906 errichtet Gebäude habe turbulente Zeiten erlebt. In den vergangenen Jahren leider aber sehr ruhige, weil die Erdgeschossräume leer standen. Damit sei es nun erfreulicherweise vorbei, die Volkshochschule erfülle das Haus wieder mit Leben.

Einen vergnüglichen, mit einem Schuss Melancholie versehenen italienisch Abend bereiteten Reinhold Joppich und Gitarrist und Sänger Mario di Leo den Gästen bei der Eröffnung. Die Lesung war ein kleines Bonbon fürs Publikum, denn Joppich las aus einem Buch, das auf Deutsch erst im April erscheinen wird und im Buchhandel noch gar nicht zu haben ist.

„Der Postbote von Girifalco oder Eine kurze Geschichte über den Zufall“ ist der Erstlingserfolg von Domenico Dara, geboren 1971 in Catanzaro, aufgewachsen in Girifalco, und schon mit zahlreichen Preisen bedacht.

Ein Buch, das natürlich zum Alten Postamt aufs Beste passt. Der Roman ist ein Zeitreise in ein längst vergessenes Italien, spielt in den sechziger Jahren in Girifalco, einem Nest im tiefsten Kalabrien. Der Postbote hat ein Geheimnis, er öffnet nicht nur die Briefe und kopiert sie, sondern nimmt manchmal auch das Schicksal in seine Hand. Dabei hilft ihm seine einzigartige Begabung, jede Schrift perfekt nachahmen zu können. So verändert er Briefe oder schreibt neue, um Unglücke zu verhindern, Paare zusammenzubringen oder politische Verwirrungen zurechtzurücken.

Dara beschreibt all dies mit Liebe zum Detail, humorvoll aber auch anrührend. Italienliebhaber Joppich liest das Ganze ohne wilde Gesten, aber durchaus abwechslungsreich in Stimme und Ausdruck, so dass die Zuhörer sich gerne mitnehmen lassen auf die nostalgische Italienreise. Mario di Leo ist in Rom geboren, lebt in Franken und ist Dozent für Italienisch, und natürlich ein begnadeter Musiker wie sich zeigte. Ein sehr gelungener Abend. Wie viele andere meinte Gast Jürgen Mack: „Das war ein echtes Erlebnis und dass die Räume so schön sind hatte ich mir nicht vorgestellt.“