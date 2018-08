Soziales Leiterin des Kinergartens verabschiedet

Berghülen / mp

Ilse Weberruß, langjährige Leiterin des Berghüler Kindergartens, hat jetzt ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Bürgermeister Bernd Mangold würdigte die Verdienste um die Einrichtung in einer kleinen Feierstunde mit dem gesamten Kindergartenteam im Gasthof Ochsen in Berghülen. Und für Ilse Weberruß heißt es, bald Abschied zu nehmen. Denn ihre Nachfolgerin wird am 1. September ihren Dienst antreten.

Weberruß begann Ihren Dienst bei der Gemeinde am 1. August 1978 als Gruppenleiterin, zum 1. August 1982 wurde ihr dann die Kindergartenleitung übertragen. Zuvor hatte sie ihr Anerkennungspraktikum zum Beruf der Erzieherin abgeleistet. In den vergangenen Jahren hat sich in der pädagogischen Arbeit der Einrichtung viel verändert. Ilse Weberruß zeigte sich neuem gegenüber aufgeschlossen, betonte der Bürgermeister. Unter ihrer Leitung wurde in zwei Bauabschnitten, 1997 und 2007, ein neues Kindergartengebäude mit völlig neuem Spielbereich errichtet. Auf Ilse Weberruß folgt Ingeborg Ulmer: Die Gemeinde hat sie als Nachfolgerin der bisherigen Kindergartenleiterin eingestellt.