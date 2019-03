In einem Wohnhaus in Laichingen ist am Dienstagabend eine Leiche gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Ulm auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um einen 64-jährigen Mann. Die Polizei hat die Örtlichkeit in Augenschein genommen. „Eine Straftat können wir ausschließen“, sagte Sprecherin Claudia Kappeler. Vermutlich habe die Leiche mehrere Tage lang in der Wohnung gelegen. Ein Bekannter hatte mehrfach vergeblich versucht, den 64-Jährigen zu erreichen und schließlich am Dienstag gegen 18 Uhr Alarm geschlagen. Notarzt und Rettungsdienst rückten an, die Feuerwehr öffnete die Tür. Zur Todesursache macht die Polizei keine näheren Angaben.

