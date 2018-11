Ausbildung Lehrlinge sind gesuchte Leute

Michael Seefelder

Seit langer Zeit waren die Chancen für junge Menschen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, in Ulm und im Alb-Donau-Kreis nicht so gut wie jetzt. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Ulm. Mathias Auch von der Geschäftsführung und Pressesprecher Michael Wägerle präsentierten diese in der Firma Semler in Dietenheim.

Demnach kommen statistisch im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Ulm, zu dem auch noch der Kreis Biberach gehört, auf einen Bewerber 1,45 Ausbildungsstellen. In ganz Baden-Württemberg sind es 1,24, bundesweit 1,06.

Unbesetzte Stellen nehmen zu

Im Agenturbezirk wurden von Oktober 2017 bis September 2018 insgesamt 4281 Ausbildungsstellen gemeldet, das sind 235 (5,8 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum. Mathias Auch führte dies unter anderem auf die verstärkten Aktivitäten der Arbeitsagentur an Schulen zurück. „Das ist mittlerweile ein Schwerpunkt der Berufsberatung.“ Besonders unter Realschülern habe es einen Bewerberzuwachs gegeben.

Doch die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen hat weiter zugenommen: von 513 im Vorjahreszeitraum auf nun 555. Besonders schwer finden Lebensmittelgeschäfte, Metzger und Bäcker, Gastronomie und Bauhandwerk Lehrlinge.

Kreishandwerksmeister Max Semler, in dessen Betrieb das Pressegespräch stattfand, nannte die harte körperliche Arbeit und die Arbeitszeiten als mögliche Gründe dafür. „Die Menschen erwarten um 6 Uhr morgens frische Brötchen.“ Das Bäcker-Handwerk müsse jungen Leuten deshalb schon wirklich liegen.

Trotz der vielen offenen Ausbildungsstellen gab es 42 „unversorgte Bewerber“ (Vorjahreszeitraum: 58). Über die Gründe kann Auch nur spekulieren. Eignung und Neigung passten nicht immer zusammen und manchmal gebe es auch „individuelle Problemlagen“ bei Bewerbern. Zu den beliebtesten Ausbildungsberufen gehörten Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Industriekaufmann/-kauffrau, Medizinische Fachangestellte, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel und Industriemechaniker/in.

Es gebe noch immer ein recht traditionelles Verhalten bei der Berufswahl, stellte Auch fest. Es werde noch häufig zwischen Frauen- oder Männerberufen unterschieden. Nicht so bei Semler: Er bildet derzeit in seinem Betrieb zwei junge Frauen aus.

Semler verwies außerdem darauf, dass die Zahl der Abiturienten, die im Handwerk eine Ausbildung machen, deutlich steige. Jedoch hätten auch junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss gute Chancen, in handwerklichen Berufen Fuß zu fassen. Die Branche brauche kluge Köpfe, aber auch „Leute, die arbeiten“.

Aktuelle Zahlen gab es auch zum Thema Flüchtlinge und Ausbildung: 218 Menschen mit „Fluchtkontext“ hätten sich zwischen Oktober 2017 und September 2018 als Bewerber für einen Ausbildungsplatz gemeldet – das sei ein Zuwachs von 39,7 Prozent. 83 dieser Bewerber hätten dann letztlich eine betriebliche Ausbildung begonnen, berichtete Mathias Auch.