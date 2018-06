Gesellschaft Leckereien aus aller Herren Länder

Blaustein / rs

60 Mitglieder hat die Flüchtlingshilfe Blaustein. Sie alle haben zusammen mit den Flüchtlingsfamilien das Sommerfest am Samstag im Lindenhofpark in Herrlingen auf die Beine gestellt. Die Kinder hatten Spaß in der Hüpfburg und im Spielmobil. Groß und Klein freuten sich über süße Leckereien aus vielen Ländern, später kamen die herzhaften Sachen auf den Tisch: Da lockte der Petersiliensalat, Reis mit Hühnchen und Bulgur mit Hackfleisch, zubereitet von den in Blaustein lebenden Flüchtlingen aus Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Syrien und Afrika. „Ein schönes Fest in herrlicher Location“, fanden die Vorsitzenden Carmen Lindner und Peter Arnold, die mit der Unterbringung der Flüchtlinge in den fünf Örtlichkeiten der Stadt zufrieden sind. Auch in den Containern im Lixgebiet leben seit kurzem wieder elf Menschen. Der Verein bietet Hilfe etwa bei Behördengängen, Internetanschluss, Sprach- und Schwimmkursen an.