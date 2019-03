Erziehung Lecker Essen, super Service

Lonsee / Diana Prutzer

Der Duft von Spaghetti Bolognese und Lasagne, dazu italienische Musik und überaus aufmerksame und fleißige Kellner: Beim kulinarischen Mittagstisch im Urspringer Kinderhaus bleiben keine Wünsche offen. „Pasta heißt auf Deutsch Nudeln“, weiß die fünfjährige Ramona jetzt. Denn zur Vorbereitung auf die Pasta-Tage in ihrem Kindergarten haben sie und die anderen Vorschulkinder einige wichtige italienische Wörter gelernt.

Bevor die Kinder am Dienstag und Mittwoch mit dem Bedienen der rund 130 Gäste beginnen durften, hatten Kindergartenleiterin Katrin Stampf und ihr Team sie auf diese Aufgabe gut vorbereitet. „Man hat uns gezeigt, wie alles funktioniert. Jeder hat einen Tisch für sich, den er bedient und wo wir die Bestellung aufnehmen“, erklärt Ramona. Die Fünfjährige führt eine Strichliste darüber, welche Speisen und Getränke wer bestellt. Während bei der Hauptspeise das Motto „All you can eat“ vom Buffet gilt, also essen so viel man will, bekommen die Gäste Vorspeise, Dessert und Getränke von den Vorschulkindern serviert. Von dem tollen Service sind die Mittagstisch-Besucher begeistert. „Die Dekoration mit den italienischen Fähnchen ist toll, es passt hier alles zusammen“, findet Norbert Röscheise, dessen Tochter am zweiten Tag kellnert. „Die Kinder haben sehr viel Freude daran, die Tische zu begleiten und nehmen ihren Job, in dem es jede Menge zu tun gibt, richtig ernst.“

Nicht nur die Kinder haben jede Menge zu tun, auch ihre Erzieherinnen: Sie bereiten Bruschette, verschiedene Pasta-Sorten und Tiramisu selbst zu. „In der Küche des neuen Kinderhauses ist es wesentlich entspannter zu kochen, als in der alten, zu kleinen. Wir haben echten Luxus hier“, sagt Katrin Stampf. Beste Bedingungen also, um an die Tradition des kulinarischen Mittagstischs anzuknüpfen. In dessen Rahmen hat der Kindergarten zuletzt 2014 gekocht.

Zum ersten Mal gab es ihn 2004, damals mit „Asia-Tagen“. Der Erlös wurde damals den Opfen des Tsunamis in Südost-Asien gespendet. Was sie mit den Einnahmen von diesem Jahr anstellen, darüber darf jede der vier Kinderhaus-Gruppen selbst entscheiden.

Bevor der Nachtisch serviert werden kann, kümmern sich die flinken Kellner aufmerksam um das gebrauchte Geschirr auf den Tischen. „Zuerst müssen wir schauen, ob die Teller leer sind und noch Getränke gebraucht werden“, erklärt Verena ihrer Schwester Ramona. Nicht nur das Essen kommt bei den Gästen bestens an, sondern auch der Fleiß und die Freude der Kinder.