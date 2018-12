Adventszeit Langenauer Weihnachtsmarkt künftig zwei Tage?

Markus Fröse

Nach dem Markt ist vor dem Markt: Rund 50 Standbetreiber sind einer Einladung der Stadtverwaltung gefolgt, um gemeinsam zu überlegen, „wie die Zukunft des Langenauer Weihnachtsmarkts aussehen könnte“. Das sagte Daniel Salemi zu Beginn des Treffens am Montag im Rathaussaal. „Was ist gut, was lässt sich verbessern? Was ist machbar von ihrer Seite?“, fragte der Bürgermeister weiter.

Die Verwaltung sei angesprochen worden von „mehreren Vertretern aus der Vereinswelt“, ob man den Weihnachtsmarkt nicht auf zwei Tage ausweiten könne. Damit sich das aufwändige Auf- und Abbauen der Stände mehr lohne.

Hütten statt „Zeltlager“

Außer der Markt-Erweiterung auf zwei oder sogar drei Tage warf Ordnungsamt-Leiterin Sandra Frommeyer-Fülle weitere Themen in den Ring: Sollen feste Markthütten das „unschöne Zeltlager“ ersetzen, wie ein Standbetreiber den Ist-Zustand beschrieb? Auch eine Verlegung des Markts auf den Sonnenhof-Parkplatz oder auf den Burghof wurde als Möglichkeit genannt.

Das Thema Standortwechsel fand wenige Fürsprecher und war schnell vom Tisch. Und bald danach auch das Thema Hütten, deren Anmietung speziell kleineren Standbetreiber zu teuer ist. Denn einen Hütten-Ankauf seitens der Stadt, plus aufwändiger Einlagerung, schloss Salemi von vornherein aus. Eine Mischung aus Hütten und Ständen wie bisher ist für ihn aber denkbar. „Ein mehrtägiger Markt geht nur mit Hütten“, gab Standbetreiberin Maria Power zu bedenken. Jedenfalls bei größeren Vereinen.

Deren Vertreter brachten diverse Marktdauer-Varianten ins Spiel. Etwa eineinhalb Tage, mit einem späten Beginn am Freitag und einem Samstag wie bisher. Oder ein Samstag wie gewohnt mit einem zweiten Weihnachtsmarkttag am Sonntag, der am frühen Abend endet. „Zwei Tage würden sich mehr lohnen. Und es wäre schön, wenn die Stimmung am Samstagabend nicht durch den Abbau des Markts kaputt gemacht wird“, sagte Lea Napierala, die stellvertretende Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins Langenau.

Ein Eineinhalb- beziehungsweise Zwei-Tage-Markt könnte außer zusätzlichem Publikum auch Beschicker nach Langenau locken, die den Markt mit neuen, attraktiven Angebote bereichern. Denn für manche Beschicker lohne sich ein eintägiger Markt einfach nicht. So äußerten sich zwei Standbetreiber. Keine Stimme erhob sich für die Drei-Tage-Variante. Dafür sprachen sich andere für ein Zwei-Tage-Konzept aus, dass es auch kleinen Vereinen oder Allein-Betreibern ermöglicht, weiter am Weihnachtsmarkt teilzunehmen.

Kurz angedacht wurde eine „Mix-Lösung“ mit einem zentralen Marktbereich für Zwei-Tage-Teilnehmer. Drumherum würden dann Stände stehen, die nach einem Tag abgebaut werden können, ohne damit ein logistisches Chaos zu verursachen. Und die nach Abzug auch keine stimmungstötenden Lücken im Markt-Gesamtbild hinterlassen. Wobei im Rückblick auf den Weihnachtsmarkt 2018, der reihum generell gelobt wurde, aus Betreibersicht eher eine Auflockerung gewünscht ist. „Die Situation ist schon sehr eng und sollte wegen des Gedrängels entzerrt werden“, sagte etwa Uwe Boczek. Als Vorstandsmitglied der HSG Langenau/Elchingen sprach er sich dafür aus, die Wegeführung des Markts zu überdenken.

Schönere Markt-Entrees

Weitere Themen des Treffens waren die Einbeziehung des Pfleghofsaals oder der Pfleghofhalle als wetterfester Marktstandort etwa für Verkäufer empfindlicher Waren, einheitliche Tassen an allen Ständen inklusive einem „Spülmobil“ für alle Standbetreiber, oder auch Markt-Eingangsbereiche, die einladender gestaltet sind.

Salemi versprach den Teilnehmern, ihre Anregungen dem Gemeinderat zu übermitteln und über dessen Beratungs-Ergebnisse zu informieren.