Kultureinrichtungen Langenauer Räte bremsen beim Güterschuppen-Ausbau

Langenau / Markus Fröse

Vom Gemeinderat teilweise ausgebremst wurde die Langenauer Stadtverwaltung, als es in jüngster Sitzung um städtische Kultureinrichtungen ging. Deren Raumbedarf ist von Marion Greiner-Nitschke untersucht worden (wir berichteten). Aufgrund der Empfehlungen der Kulturwissenschaftlerin schlug die Verwaltung den Räten nun vor, das denkmalgeschützte Pfleghof-Gebäude, Kirchgasse 9, in dem sich das Stadtarchiv und das Museum für Vor- und Frühgeschichte befindet, auf seine Tragkraft und Statik hin untersuchen zu lassen. Dies um eine Basis für mögliche Umbauplanungen zu erhalten.

Damit war das ganze Gremium einverstanden. Auf die kommende Sitzung am 14. Dezember vertagt wurde hingegen der Verwaltungsvorschlag, den denkmalgeschützten Güterschuppen am Bahnhof auf seine Eignung als Bürgerhaus planerisch untersuchen zu lassen. „Die Verwaltung wird beauftragt, für eine solche Ausschreibung einen Vorschlag hinsichtlich der Aufgabenstellung und des Ablaufs zu erarbeiten und diesen dem Gemeinderat vorzulegen“, informierte die Verwaltung dazu.

Bisher sei zu wenig bekannt über den Zustand und die Statik des Schuppens, sagte Heinrich Buck in der Diskussion vor der Vertagungs-Entscheidung. Der GUL-Rat forderte ein Gutachten, um Klarheit über versteckte Mängel des Gebäudes zu erlangen. Der Aufwand für ein Bürgerhaus im Schuppen könne vielleicht zu hoch sein. Alles zu sanieren werde sehr teuer, und „es bleibt nicht viel übrig vom alten Gebäude“.

Dass man das Gebäude noch grundlegend untersuchen und umfassend sanieren muss, „davon gehen wir aus“, antwortete der Beigeordnete Christoph Schreijäg: „Wir möchten mit Ihnen jetzt nur abstimmen, ob wir in Richtung Bürgerhaus wollen.“ Es sei ja auch eine Nutzung des Schuppens für Jugendliche vorstellbar, als „sehr einfacher Veranstaltungsraum“, brachte Roland Riedlinger in die Diskussion ein. Der GUL-Rat wies darauf hin, dass das offizielle Jugendlichen-Gremium 8er-Rat „auch am Thema dran ist“ und die Ergebnisse seiner Überlegungen in der kommenden Gemeinderats-Sitzung präsentieren wolle. „Wenn wir heute schon ein Bürgerhaus beschließen, fühlen die sich verarscht“, sagte Riedlinger.

Es stehe in der Kulturanalyse, dass ein künftiges Bürgerhaus auch von Jugendlichen genutzt werden könne, sagte Bürgermeister Daniel Salemi. „Wir brauchen einen zusätzlichen Veranstaltungsraum dieser Größe“, mahnte Herbert Böhm (SPD). Und Heinrich Weber (CDU) erinnerte daran, dass man in Sachen Kultureinrichtungen „auch zeitlich in die Puschen kommen“ sollte.

Zweifel an Gebäude-Substanz

Zweifel an der Gebäude-Substanz äußerten auch Georg Henseler (CDU) und Achim Barth (Freie Wähler). Alle Räte stimmten schließlich für die von Renate Maier-Tayblum (GUL) beantragte Substanz-Untersuchung des Schuppens. „Pfleghof-Gebäude, Güterschuppen und Museen – das sind viele Baustellen“, sagte Wolfgang Haide (FW). „Mir fehlt die Gesamtkonzeption.“