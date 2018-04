Wirtschaft Langenauer Gewerbeverein feiert bald Jubiläum

Langenau / Thomas Vogel

Das im Jahr 2020 anstehende Gründungsjubiläum des Gewerbe- und Handelsvereins Langenau (GHV) wirft schon seine Schatten voraus. 150 Jahre wird die Vereinigung dann bestehen, und bereits jetzt werden erste Ideen gesammelt, was im Gesamtpaket der Jubiläumsaktivitäten alles enthalten sein könnte.

Sie reichen vom Einbezug der Partnerstädte bis hin zu einer Jubiläumszeitung und einer Ausstellung über den GHV gestern und heute, wofür übrigens noch Lokalgeschichtsspezialisten mit besonderer Fachkenntnis gesucht werden: Sie sollten Sütterlinschrift lesen können. In dieser nämlich sind die Protokollbücher des Gründungsjahrs 1870 verfasst, die erhalten sind, wie Vorsitzender Walter Gerstlauer während der Jahresversammlung im Hotel „Weisses Ross“ ausführte.

Es war ein turnusmäßiges Mitgliedertreffen ohne Debatten, ohne Wahlen, ohne Probleme und mit viel Routine. Die Kasse schloss mit einem leichten Überschuss, wie Peter Schuler in seinem ausführlichen Bericht kundtat. 142 Mitglieder sind derzeit eingeschrieben. Die Aktionen des vergangenen Jahres kamen Gerstlauer zufolge bei der Bevölkerung ausgesprochen gut an. Der „Langenauer Frühling“ am 6. Mai, bei dem er wiederum auf 50 Teilnehmer hoffe, steht unmittelbar bevor, der „Langenauer Herbst“ sei auf den 7. Oktober terminiert.

Lea Napierala, die stellvertretende Vorsitzende, warb unter den Mitgliedern für die Teilnahme am „Langenauer Vorteilsheft“ mit seinen Gutscheinen, das nach mehrjähriger Pause auf Wunsch mehrerer Mitglieder wieder aufgelegt werden soll. In Planung für Herbst ist ebenso die vierte Auflage des „GHV-Plus Magazins“. Außerdem sollen im Laufe dieses Jahres weitere Ortseingangstafeln durch neue, mit aufgefrischtem Erscheinungsbild ersetzt werden, wie Gerstlauer ankündigte. Aus dem Plenum heraus kam der Vorschlag, die Firmen dort nicht nur mit ihrem Logo aufzuführen, sondern auch ihre Telefonnummer hinzuzufügen.

Angerissen wurde auch das Thema des Stadtmarketings, der Verein stünde hier bereits in Dialog mit der Stadtverwaltung, so der Vorsitzende. Man sei dabei, Langenau „als Marke“ zu entwickeln – die mit nichts als positiven Eigenschaften zu besetzen sei und ferner den Alleinstellungsmerkmalen der Stadt. Hier seien aber alle Mitglieder gefordert, sich einzubringen: „Was ist Ihnen wichtig?“, fragte Gerstlauer in die Runde.

Was das Jubiläumsjahr anbelangt, schlug Buchhändler Thomas Mahr die Aufstellung eines „Haushalts“ für die Aktivitäten vor. Es solle zudem versucht werden, dafür „zusätzliche Töpfe“ anzuzapfen, wobei er insbesondere die Bosch-Stiftung im Auge hatte. Der gebürtige Albecker Robert Bosch personifiziert schließlich eines der Alleinstellungsmerkmale der Gesamtstadt.