Post Langenauer Finanzcenter der Postbank schließt

Langenau / KARIN MITSCHANG

Die Deutsche Post sucht einen neuen Standort in der Stadt und ist mit Einzelhändlern in Gesprächen.

Stadtgespräch und Aufreger: Die Post schließt, wird in Langenau schon seit vielen Jahren gemunkelt. Gegenüber unserer Zeitung hat die Postbank jetzt bestätigt, dass das Finanzcenter in der Hindenburgstraße 27 dicht gemacht wird. Ein Zeitpunkt wird noch nicht genannt. „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, schreibt Pressesprecher Ralf Palm auf Anfrage. Weil die Filiale in Langenau nicht wirtschaftlich sei, werde sie geschlossen. „Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in Langenau aber auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein.“ Voraussichtlich bleibe die Packstation dort erhalten.

Carolin Gruber von der Pressestelle Süd der Post bestätigt: „Die lückenlose Versorgung mit Postdienstleistungen in Langenau ist auch in Zukunft gewährleistet. Hierzu führen wir bereits Gespräche mit Einzelhändlern, um eine neue Partnerfiliale (ohne Postbankleistungen) einzurichten.“ Wenn hier eine Lösung gefunden ist, werde der Schließungstermin für das Finanzcenter bekanntgegeben, sagt Pressesprecher Palm: „Ziel ist es, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.“

Auf Nachfrage hat Ralf Dörflinger vom Langenauer Edeka bestätigt, dass ihm eine entsprechende Anfrage vorliegt. Er müsse erst einmal prüfen, welche technischen Voraussetzungen es dabei gibt und welche Dienstleistungen angeboten werden müssten. Bei Edeka ist bereits ein DHL-Paketshop angesiedelt.

Kunden bedauern Schließung

Bei Kaufland in Langenau gibt es einen Tabak/Presse-Shop mit Postschalter. Nach Angaben von Kaufland-Sprecherin Janina Wickel plant das Unternehmen keine Postfiliale. Es führe auch keine Gespräche für den Standort.

Auf Facebook hat sich das Gerücht um die Schließung der Post in Langenau schon verbreitet, und viele Nutzer des sozialen Netzwerks sind sauer und entrüstet. Auch eine Verkäuferin beim Tabakladen im Kaufland und die Post-Mitarbeiterinnen in der Hindenburgstraße werden immer wieder darauf angesprochen. „Es ist schon schade, wenn wir hier schließen, weil der Standort einfach so zentral ist“, sagt eine Post-Mitarbeiterin.

Um ihren Job machen sich die Frauen, die sich zweieinhalb Stellen im Finanzcenter teilen, allerdings keine Sorgen. Sie werden anderweitig weiterbeschäftigt. Wenn der Wechsel fix ist, versprechen Postbank und Deutsche Post ausführliche Pressemitteilungen mit weiteren Details.

Der Beigeordnete der Stadt Langenau, Christoph Schreijäg, berichtet zu dem Sachverhalt folgendes: Nach seinen Informationen sei noch nicht entschieden, ob die Post nicht vielleicht auch im bisherigen Gebäude ohne die Postbank weitermacht. „Wenn das Gebäude auf den Markt kommen würde, werden wir aber sicher als Stadt überlegen, ob das von Interesse sein kann.“ Der Standort im Stadtkern sei hervorragend und interessant, betont der Beigeordnete.