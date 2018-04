Vereine Langenauer Chöre feiern gemeinsam Jubiläum

Langenau / Karin Mitschang

Zusammen kann man viel mehr auf die Beine stellen als alleine“, sagt Erika Treu-Weith, Vorsitzende des Gesangvereins Göttingen. In diesem Sinne feiern die sangesfreudigen Langenauer ihr Jubiläum wieder mit einem Gemeinschaftskonzert am kommenden Samstag: Der Gesangverein Göttingen (Chorleiterin Elke Segieth) wird 125 Jahre alt, der Männergesangverein Langenau 150 (Chorleiterin Regine Wachsmann), und der Liederkranz Langenau 160 Jahre (Eva-Maria Nickl, Brigitte Ott).

„Wir sind gut gerüstet“, sagt Treu-Weith, die hofft, das ihr Verein in der Region noch besser bekannt wird, „denn wir suchen immer Sänger, vor allem die Männer bräuchten Verstärkung“. An drei Terminen feiern die Göttinger heuer ihr Jubiläum: Fürs Gemeinschaftskonzert in der Stadthalle in Langenau (19.30 Uhr) hat Treu-Weith mit ihren 26 Sängerinnen und Sängern und 16 Kinderchor-Mitgliedern einen Pianisten und einen Trompeter dabei. Der nächste Termin wird ein Kinderchorfest am 1. Juli sein, und im Herbst gestalten die Göttinger noch ein geistliches Konzert.

Nach den musikalischen Beiträgen der Göttinger – auch ein Abba-Hit ist dabei – und der Begrüßung durch Moderatorin Petra Schlaiß sprechen am Samstag Bürgermeister Daniel Salemi, Landrat Heiner Scheffold und der Vorsitzende des Chorverbands Ulm, Siegfried Wittlinger, ein Grußwort.

Unterstützung aus Öllingen

Danach sind die Sänger des Männergesangvereins Langenau dran, der in den vergangenen Jahren imm kleiner geworden ist, wie Schriftführer Martin Groner einräumt. Wie berichtet, werden die Langenauer deshalb von einigen Männern aus Öllingen unterstützt, die alleine ebenfalls keinen Probenbetrieb mehr aufrecht erhalten konnten. Ein letztes Mal werden die Männer mit der langjährigen Dirigentin Regine Wachsmann auftreten. Wenn es danach mit den Öllingern und Langenauern weiter gehen soll, müssen sie eine neue Chorleitung finden.

Nach der Konzertpause kommt der 65-köpfige Projektchor „Da capo“ vom Liederkranz Langenau mit „Lollipop“, „Über den Wolken“ und „ABBA – Smash Hits“ auf die Bühne. Wie der Liederkranz-Vorsitzende, Karl-Heinz Henner, sagt, soll dieser fürs Jubiläum gegründete Chor auch in Zukunft fortgeführt werden. Erster Probentermin ist dabei der 8. Mai. Der gemischte Chor des Liederkranzes mit 45 Mitgliedern bietet dann vier Lieder dar, bevor nach dem Dank an alle Mitwirkenden ein gemeinsamer Chor aus allen Beteiligten „Von fern klingt leise eine Melodie“ die Besucher verabschiedet.