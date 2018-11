Umwelt Langenau: Was tun gegen die Plastikflut?

Langenau / Michael Seefelder

Tüten, Folien, Flaschen und Verpackungen: Kunststoffe sind im Alltag permanent präsent. In jüngster Zeit hat die Diskussion um dadurch verursachte Umweltprobleme an Fahrt aufgenommen. Mit einem Vortrag unter dem Titel „Auf den Spuren des Plastikmülls“ hat nun auch der Landfrauenverein Langenau, Nerenstetten und Wettingen das brisante Thema auf die Tagesordnung gesetzt.

Als Rednerin war die Agrarbiologin und Bildungsreferentin beim Landesverband der Landfrauen, Dr. Beate Arman, in den Hotel-Gasthof zur Linde in Langenau gekommen. Wie sehr das Thema den Zuhörern auf den Nägeln brennt, zeigte sich schon gleich zu Beginn: Aus dem Publikum kam die kritische Anmerkung, dass selbst Bio-Gurken in Plastik eingeschweißt seien.

330 Millionen Tonnen pro Jahr

Bei den folgenden Ausführungen von Arman gab es zunächst eine ganze Reihe aufschlussreiches statistisches Material. 330 Millionen Tonnen Kunststoffe würden jährlich auf der Welt produziert, ein Sechstel davon in der Europäischen Union, berichtete die Referentin. Dabei hat es außerhalb der EU einen besonders rapiden Anstieg in den vergangenen Jahren gegeben. In Europa immerhin ist die Herstellung leicht rückläufig. Dennoch werden dort 40 Prozent der erzeugten Kunststoffe für Verpackung verwendet.

Arman verwies darauf, dass die Plastik-Verpackungen oft nur wenige Minuten oder Tage genutzt würden. Bis sie vollständig abgebaut seien, dauere es hingegen mehr als 400 Jahre. Doch was sind überhaupt Kunststoffe? Die Zusammensetzung aus vielen kleinen Teilchen werde in dem altgriechischen Wort „poly“ („viel“) deutlich, so Arman. Dieses „poly“ stecke auch in den Bezeichnungen für die Stoffe wie Polyethylen oder Polycarbonat. Sie gab auch eine Übersicht darüber, was die Politik gegen die Plastikflut tut, wie Plastikabfall entsorgt wird und bei welchem Kinderspielzeug wegen Gesundheitsgefahr Vorsicht geboten ist. Infos zum Thema Mikroplastik und viele Tipps für den Alltag rundeten den Vortrag ab.