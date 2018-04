Verkehr Langenau: Smiley-Anzeigen bremsen Raser

Langenau / Barbara Hinzpeter

Wo Kinder unterwegs sind, wird bisweilen besonders gern gerast: In der Nähe des Langenauer Robert-Bosch-Gymnasiums, des Albecker Kindergartens sowie im verkehrsberuhigten Bereich Sankt Jakobsweg sind die Zahlen der Temposünder auffallend hoch. Das ergibt die erste Auswertung der Geschwindigkeits-Messungen, die die Langenauer Ordnungsamtsleiterin Anja Rieck dem Ausschuss für Soziales und Verwaltung (ASV) vorstellte.

Blitzer gezielt einsetzen

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, sechs neue mobile Tafeln anzuschaffen, die den Autofahrern anzeigen, ob und wie viel sie zu schnell unterwegs sind. Rote, traurig dreinschauende Smileys machen auf Geschwindigkeitsüberschreitungen aufmerksam. Die Anzeigen werden abwechselnd an unterschiedlichen Stellen in der Stadt und auch in den Ortsteilen angebracht. Mittlerweile sind die Messungen von einigen Standorten ausgewertet. Die machen laut Bürgermeister Daniel Salemi zweierlei deutlich: Wo die Smileys zu sehen sind, fahren die Autos langsamer. Vor allem geben die Daten Hinweise darauf, wo und wann es nötig und sinnvoll ist, „scharf“ zu blitzen.

Auf dieser Grundlage könnte der Verwaltungsverband, der die Radarkontrollen anfordere, sie künftig sehr gezielt einsetzen. Positiv fällt auf: In der Lenaustraße zum und vom Bahnhof wird vergleichsweise wenig gerast. Mehr als 85 Prozent der Autofahrer halten die Geschwindigkeit von 50 beziehungsweise 51 Stundenkilometern ein. Diese „85-Prozent-Grenze“ sei aussagekräftiger als die Durchschnittsgeschwindigkeit, erläuterte Anja Rieck. Denn ein einziger Raser kann unter Umständen den Mittelwert stark beeinflussen.

Während normalerweise die Höchstgeschwindigkeiten früh morgens und spät abends gemessen werden, war das in der Freistegstraße beim Gymnasium um die Mittagszeit der Fall. Die Schnellsten fuhren mit 62 und 70 Sachen durch die Tempo-30-Zone. Der Wert, den 85 Prozent der Autofahrer nicht überschritten haben, liege mit 35 Stundenkilometern zu hoch, sagte Anja Rieck: Übersteige er das erlaubte Tempo um drei Stundenkilometer, seien „Maßnahmen“ nötig – also zum Beispiel Radarkontrollen. Das gilt beispielsweise auch für die Hauptstraße in Göttingen und früh morgens für die Osterstetter Straße in Albeck.

Im Sankt Jakobsweg, wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, liegt die 85-Prozent-Grenze bei 28 Stundenkilometern. Dass allerdings Blitzen sinnvoll sei, wo pro Tag nur 226 Autos fahren, bezweifelte Roland Riedlinger (GUL). Seiner Ansicht nach könnten hier Schwellen, die auch sein Fraktionskollege Heinrich Buck für einige „gefährliche Straßen“ favorisiert, verkehrsberuhigend wirken.

Viele Klagen von Bürgern

Achim Barth (FWG) widersprach dem Vorschlag von Heinrich Buck „massiv“. Barth: „Wir sollten uns auf die paar Idioten konzentrieren, die gnadenlos überziehen.“ Laut Bürgermeister Daniel Salemi gehen bei der Verwaltung laufend Klagen von Bürgern ein, dass in ihrer Straße zu schnell gefahren werde. Dann werde geprüft, ob an der Stelle für einige Zeit eine mobile Messtafel angebracht wird.