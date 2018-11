Teilhabe Langenau: Novemberfest lockt viele Besucher an

Langenau / Barbara Hinzpeter

Miteinander feiern, einander auf Augenhöhe begegnen und niemanden ausschließen – dafür steht das Novemberfest der evangelischen Kirche in der Stadt Langenau. „Niederschwellig“ ist das Schlagwort, das dafür gerne gebraucht wird und mit dem auch Pfarrer Martin Hauff das traditionsreiche Ereignis charakterisierte.

Ein Blick in den proppenvollen Saal des Gemeindehauses bestätigte das: Alt und Jung ließen sich das Essen schmecken und unterhielten sich miteinander. Immerhin waren die Schwellen diesmal besonders niedrig: Der langersehnte Aufzug ist fertig und wurde rege benutzt – bisweilen auch zum Probefahren. Richtig begeistert war Maria Power, die auf den Rollstuhl angewiesen ist und schon lange nicht mehr im Gemeindehaus gewesen war. „Jetzt bin ich hier und sogar alleine heraufgekommen. Das ist der Hammer“, sagte sie und strahlte: „Ich bleibe bis zum Schluss und genieße das Fest.“

Und noch ein mögliches Hindernis war ausgeräumt: Erstmals gab es Speisen und Getränke nicht zum festen Preis, sondern gegen Spende – nach dem Motto: Jeder gibt, was er kann und für angemessen hält. Damit machte die Gemeinde deutlich, dass jeder willkommen ist – unabhängig vom Geldbeutel. „Das ist im Sinne des Evangeliums“, sagte Kirchengemeinderätin Dr. Ulrike Grabert. Sie habe keine Angst, dass am Ende zu wenig Geld in den Spendenboxen landen könnte. An vielen Tischen wurde das „Zeichen der Solidarität“ begrüßt, wie eine Besucherin sagte. „Es ist doch gut, dass diejenigen, die mehr haben, auch mehr bezahlen.“ Aber es gab auch Skeptiker, die an den sprichwörtlichen schwäbischen Geiz erinnerten.

Dabei liegen Großzügigkeit und Pragmatismus oft nah beieinander: Eine Langenauerin, die bei der Tombola einen Schulranzen gewonnen hatte, spendete ihn an den Asylkreis, da sie selbst keine Enkel habe. Der siebenjährige Tobias hatte ein passendes Los gezogen: Er vertiefte sich sofort in sein neues Bastelbuch. Nur kurz schaute er auf und machte seine Oma aufgeregt aufmerksam auf den imposanten Bart von Musikant Dietmar Häußler. Zusammen mit Roland Götzl bildet er das „Spitzbuam“-Duo und unterhielt den Saal mit Melodien zum Mitsingen und sogar zum Tanzen.

Auch die Jugend beteiligte sich – nicht nur am Billardtisch. Die Konfirmanden mixten rote, grüne und gelbe alkoholfreie Cocktails. Er freue sich besonders über die Bereitschaft der Langenauer Kindergärten, die stets etwas zum Programm beisteuern, sagte Pfarrer Hauff. Diesmal waren die Kleinen vom Öchslesmühlbach an der Reihe. Zur Freude der Kinder gastierten Kasper, das Krokodil und Co. im Kleinen Saal. Den Abschluss gestaltete der Posaunenchor, dessen Mitglieder auch tatkräftig beim Aufbau geholfen hatten. Überhaupt ginge nichts ohne die vielen Helfer und den erfahrenen Festausschuss, betonte Pfarrer Hauff.