Helfer Langenau: Neun Personen über Drehleiter gerettet

Langenau / Josephine Schuster

Mehr Frauen in der Langenauer Feuerwehr, dafür wirbt Kommandant Mödinger. Und mahnt allgemein eine bessere Teamarbeit an.

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langenau war eindeutig von männlichen Teilnehmern dominiert. Unter den insgesamt 182 Aktiven aus den vier Abteilungen Albeck, Göttingen, Hörvelsingen und Langenau sind gerade einmal drei Frauen. Sieben junge Frauen sind in der Jugendfeuerwehr, die 63 Mitglieder hat. Das findet nicht nur Kommandant Karlheinz Mödinger schade.

In der Ofenlochhalle in Hörvelsingen fasste er das vergangene Jahr zusammen: 140 Einsätze habe es für die Langenauer Feuerwehr gegeben. Elf mehr als im Jahr davor. Besonders lobte Mödinger die umsichtigen Löscharbeiten beim Brand eines Carports und die Rettung von neun Personen per Drehleiter aus einem Mehrfamilienhaus. „Unser neuer Einsatzleitwagen als eines von 13 Fahrzeugen hat sich bewährt. Außerdem hielten wir viele Übungen am neuen Wechselladerfahrzeug und am neuen mittleren

Löschfahrzeug ab.“

An einer Großübung auf dem Gelände der Firma Gugelfuss in Elchingen hatte man ebenfalls teilgenommen. Mahnend betonte Mödinger, dass die Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder wieder steigen und der Landkreis dringend einen Gerätewart-Lehrgang anbieten müsse. Mödingers Amtszeit endet im Frühjahr 2019 und bis dahin hofft er, dass die Mitglieder weniger „ihr eigenes Süppchen kochen wollen“ und wieder mehr im Team zusammenarbeiten.

Verdiente Mitglieder geehrt

Bürgermeister Daniel Salemi dankte den Mitgliedern für eine „beeindruckende Leistungsbilanz, trotz der immer höher werdenden Anforderungen“ und verkündete anschließend den für dieses Jahr beschlossenen Etat von 800.000 Euro. Über die Anschaffung eines neuen Voraus­rüstwagens werde in Kürze beraten. Das Hörvelsinger Gerätehaus sei zudem in einem schlechten Zustand. Auch dazu werde es in diesem Jahr eine Entscheidung geben.

Im Anschluss wurden Thorsten Kövi, Jan Biermann und Frank Ulrich Schlagenhauf für 25 Jahre Dienstzeit geehrt. Gedacht wurde Reiner Beilhardt, der auch hätte geehrt werden sollen, aber letzte Woche verstorben ist. Für 40 Jahre Dienstzeit erhielten außerdem Ernst Köpf, Georg Henseler und Bernhard Reihle Ehrenzeichen in Gold.