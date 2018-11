Gesundheit Langenau: Mattheis spricht über Organspende

Langenau / Thomas Vogel

Im Bundestag stehen neue gesetzliche Regelungen zur Organspende an. Die Spenderzahlen sind schon seit Jahren rückläufig – und in Deutschland im europäischen Vergleich zudem weit unterdurchschnittlich. Wer seine Organe im Falle seines Hirntods spenden will, muss dies zuvor klar zum Ausdruck gebracht haben, etwa durch einen entsprechend ausgefüllten Organspendeausweis.

Bei dieser Zustimmungsregelung soll es nach Ansicht von Hilde Mattheis, die Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für das Thema Organspende ist, auch bleiben. Überlegungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hinsichtlich einer Widerspruchslösung, bei der man „aktiv nein sagen muss“, hält die Abgeordnete nicht für zielführend. Das erläuterte sie bei einer Veranstaltung in Langenau.

„Ein sehr schwieriges Thema“

„Die Persönlichkeitsrechte gelten über den Tod hinaus, und eine Widerspruchslösung würde einen massiven Eingriff darin darstellen“, begründete Mattheis ihre Aussage. Das wäre auch kaum geeignet, das in Deutschland generell grassierende Misstrauen gegenüber der Organspende abzubauen, so die Abgeordnete, die einräumte: „Ein sehr schwieriges Thema.“

Dass sich die Politik mit den niedrigen Spenderzahlen nicht abfinden kann, steht für Mattheis außer Frage. Sie setze vor allem auf die Verbesserung der Strukturen bei der Organspende, die ebenfalls zur Behandlung im Bundestag ansteht. Er sieht etwa vor, die Rolle von Transplantationsbeauftragten zu stärken und Entnahmekrankenhäusern künftig die Entnahme von Organen zu vergüten, was bisher nicht geschehe. „Der entscheidende Hebel“, so Mattheis, „liegt in den Kliniken“. Zu häufig sei das Thema bei den Ärzten dort „gar nicht auf dem Radar“, weshalb nach ihrer Überzeugung viele potentielle Spender unentdeckt blieben. Gleichzeitig aber müsse an der Vertrauensbasis zwischen den Kliniken und möglichen Spendern sowie zu deren Angehörigen gearbeitet werden. Ist diese gut, steige auch die Spenderbereitschaft, so liest das Mattheis aus den europäischen Statistiken.

Wie die Abgeordnete ankündigte, wolle sie über das Thema noch in weiteren Wahlkreisveranstaltungen vor Ort informieren: in Blaustein, Laichingen, Munderkingen und Ulm.