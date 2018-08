Langenau / swp

Während der Ferien mal in die Sportart Handball hineinschnuppern: Das konnten Kinder kürzlich in der Langenauer Pfleghofhalle. Angeleitet wurde das Training im Rahmen des Ferienprogramms von zwei Übungsleitern der HSG Langenau/Elchingen. Dabei ging es um Grundlagen mit dem Ball, aber auch um Koordination und das Zusammenspielen im Team, teilt der Verein mit. Zum Schluss konnten die Kinder in einem Handballspiel zeigen, was sie gelernt hatten.