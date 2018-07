Politik Langenau: Inklusion in der Schule

Auch für Grundschule möglich

Projekttag Die Selbsthilfegruppe „Blickwinkel Inklusion“ hat ihren Projekttag bereits zum dritten Mal an der Gemeinschaftsschule Langenau organisiert. Sie will „Inklusion erfahrbar machen“. In den kommenden Wochen gibt es den Inklusionstag bei den Parallelklassen. Auch für Grundschulen bieten die Mitglieder einen Projekttag.