Wohnen Langenau: Gebäude zu wuchtig für Stadtkern

Langenau / Barbara Hinzpeter

Die exponierte Lage gehört zu den bedeutendsten in Langenau: Im Herzen der Stadt, in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren markantesten Gebäuden, der Martinskirche und dem Steigerhaus, soll ein Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche entstehen. Damit hatte sich der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) schon vor zwei Jahren befasst und nach gründlicher Debatte einer Voranfrage zugestimmt. Inzwischen jedoch lag ein neuer Entwurf vor – nach einem Wechsel des Bauträgers, wie Julia Holzschuh vom Bauamt des Verwaltungsverbands erklärte. Die Räte lehnten die neue Anfrage mit sieben zu vier Stimmen ab.

Der Plan sah 15 Wohnungen in zwei miteinander verbundenen Baukörpern vor. Vorgesehen waren – wie vom Denkmalamt gefordert – Satteldächer, und die Giebel sollten zur Kirchgasse hin ausgerichtet werden. Mit einer Firsthöhe von rund 17 Metern wäre der Neubau zwar etwas niedriger ausgefallen als das Steigerhaus. Dennoch frage er sich, ob das Ortsbild an dieser Stelle „ein so dominantes Gebäude verträgt“, sagte Rainer Hinkelmann (SPD). Er pflichtete Georg Henseler (CDU) bei, dem das „gigantische“ Bauwerk „zu wuchtig“ erschien. „Bereits bei der ersten Voranfrage gab es kritische Stimmen“, erinnerte Hinkelmann. Damals waren elf Wohnungen in einem 16,6 Meter hohen Winkelbau geplant, zudem ein Kinderspielbereich und 13 Stellplätze in einer Tiefgarage.

Georg Weith (GUL) machte darauf aufmerksam, dass der Spielbereich geopfert worden sei. Während einige Ausschussmitglieder wie Wolfgang Haide (FWG) und Klaus Meisen (CDU) den Entwurf für akzeptabel hielten, kritisierten alle die nicht ausreichende Menge an Stellplätzen. Die vorgesehenen 17 Plätze würden laut Vorschrift für die Wohnungen genügen. Es wären sogar zwei übrig. Allerdings fehlten dann noch vier für die 180 Quadratmeter große Gewerbefläche.