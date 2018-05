Museum Langenau: Fossilien-Ausstellung öffnet

Langenau / hag

„Wunderwelt aus Stein“: So heißt die Sonderausstellung, die momentan im Langenauer Museum für Vor- und Frühgeschichte zu bestaunen ist. Neben Fossilien sind dort Mineralien und Kristalle von der nahen Schwäbischen Alb, aber auch aus den entlegensten Winkeln der Erde zu sehen.

Die Langenauerin Conny Junginger stellt Exponate ihres verstorbenen Mannes aus. Mit Fossilien hatte bei ihm die Leidenschaft begonnen, bald schon war es die Schönheit der Mineralien, die ihn in seinen Bann zog. Für diese farbenprächtigen Wunderwerke reiste das Paar in vielversprechende Regionen, legte mit handwerklichem Geschick die Stücke frei und arbeitete sie auf Hochglanz auf.

Die Maschinen im Keller seien Tag und Nacht in Betrieb gewesen, erzählt Conny Junginger. Was ihr Mann nicht selbst finden konnte, tauschte er ein, und so finden sich im Museum am Pfleghof auch Stücke aus Madagaskar und Botswana. Kinder können in einer Schatztruhe selbst Haifischzähne und Kristalle sieben.

Bis einschließlich 15. Juli kann die Ausstellung jeden ersten und dritten Sonntag von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden.