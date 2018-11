Advent Langenau: Das bietet der Weihnachtsmarkt

Langenau / swp

Der traditionelle Langenauer Weihnachtsmarkt findet morgen, 1. Dezember, statt. Und zwar im Bereich der Kirchgasse, des Kirchplatzes, des August-Heckel-Wegs und des Pfleghofs. An rund 60 Ständen gibt es ein „reichhaltiges Angebot“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung: von Krippen, Holzwaren und Schmuck bis hin zu Taschen, Gewürzen und Ölen. Auch für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Es gibt Glühwein und Bratwurst, Pralinen und Cocktails. Eine Tombola ergänzt das Angebot.

Auf der Bühne im Pfleghof führen ab 14 Uhr die Kinder des Kinderhauses ein Musical auf. Ab 14.30 Uhr trägt der Schülerchor der Ludwig-Uhland-Schule adventliche Stücke vor. Während des Auftritts der Langenauer „Schwäble“ ab 15.15 Uhr, wird dann um 16 Uhr der Nikolaus mit seiner Kutsche dem Pfleghof einen Besuch abstatten. Er hält für jedes Kind eine Überraschung bereit. Im Anschluss präsentiert der Musikverein Stadtkapelle Giengen weihnachtliche Weisen. Während des Markts spielt auch wieder ein Leierkastenmann, der für die Initiative „Du & ich – für Menschen in Not e.V.“ sammelt.

Am Samstag gibt es auch zum ersten Mal die Möglichkeit, mit dem Nau-Bus zum Weihnachtsmarkt zu fahren. Der nächstgelegene Einstieg ist die Haltestelle Martinskirche in der Hindenburgstraße. Der Bus fährt regelmäßig 40 Minuten nach der vollen Stunde. Die letzte Fahrt ist um 20.40 Uhr. In den Abendstunden werden auch die drei Ortsteile angefahren. Im Dezember sind die Fahrten kostenlos, heißt es von der Stadt Langenau.

Wegen des Weihnachtsmarkts wird die Kirchgasse zwischen Hindenburg- und Kuftenstraße ab heute, 12 Uhr, bis Samstag, 22 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Der Wochenmarkt wird in die Kirchgasse zwischen Hindenburg- und Wasserstraße verlegt.