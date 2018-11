Landtag Langenau: Andreas Stoch zieht Bilanz

Langenau / Lisa Maria Sporrer

Die Digitalisierung hält in vielen Unternehmen Einzug. Das lässt manchen Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz fürchten. Denn einfache Tätigkeiten können in Zukunft von Maschinen ausgeführt werden. „Durch die Digitalisierung sind viele Arbeitsplätze betroffen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch. „Die Digitalisierung ist die größte Bildungsaufgabe des 21. Jahrhunderts.“

Der Landtagsabgeordnete zog im Langenauer Pfleghofsaal eine Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Landesregierung und stellte die Themen vor, mit denen sich die SPD profilieren will. 27 Zuhörer waren der Einladung des SPD-Kreisverbands Alb-Donau und des SPD-Ortsvereins Langenau gefolgt, um sich den gut einstündigen Vortrag anzuhören. Stoch hatte sich die Themen der SPD auf die Fahnen geschrieben, etwa die Gebührenfreiheit im Kita-Bereich. „Wer Qualität gegen Gebührenfreiheit ausspielt, macht was falsch“, sagte Stoch in Richtung der Bildungsministerin Susanne Eisenmann.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, will sich die SPD für duale Ausbildungen stark machen und ein Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen, das ein Bleiberecht für Auszubildende im Pflegebereich garantiert. Besonders wichtig war Stoch aber das Thema Wohnen. „Bezahlbarer Wohnraum ist Teil der Daseinsvorsorge“, sagte er.

Der Landtagsfraktionsvorsitzende kam nicht exklusiv nach Langenau. Seine Halbzeitbilanz, in der die grün-schwarze Regierung nicht gut abschneidet, stellt er allen 43 Kreisverbänden in Baden-Württemberg vor. „Das ist eine Veranstaltungsreihe“, sagte Stephanie Bernickel, Landesvorsitzende der Jusos und Stellvertretende Kreisvorsitzende, die den Abend moderierte.