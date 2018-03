Bildung Langenau: Achtklässler probieren Berufe aus

Langenau / Barbara Hinzpeter

Nicht nur anschauen, sondern ausprobieren: Viele Aussteller machten Achtklässlern beim „Talente-Tag“ in Langenau Lust aufs Berufsleben.

Der Roboter findet seinen kurvigen Weg auf der schwarzen Linie. Annabel und Filia haben nur ein paar Minuten gebraucht, um ihn zu programmieren. Sie habe vorher nicht geglaubt, dass ihr das Spaß macht, gesteht Annabel, und Filia fügt hinzu: „Ich dachte, das ist eher was für Jungs.“ Aber Thomas Siegel von ScanPlus hat die Schülerinnen ermutigt, den Roboter unter Anleitung eines Auszubildenden auf die Reise zu schicken.

Bei allen Stationen beim „Check Your Talents Day“ der Friedrich-Schiller-Realschule in Langenau sollten die Achtklässler selbst Tätigkeiten ausprobieren, die für ganz unterschiedliche Berufe charakteristisch sind. Mehr als 20 Firmen, Einrichtungen oder Abteilungen hatten deshalb nicht nur die für Bildungsmessen obligatorischen Kugelschreiber, Gummibärchen und Flyer mitgebracht, sondern regelrechte Labors oder kleine Werkstätten aufgebaut – von der Landeswasserversorgung über Ratiopharm, Hotel und Restaurant Seligweiler, Fahrzeugbau Lindner und Fischer bis zur Zimmerei Dürr und dem Zoll. Die Schüler, die bei dieser Messe ohne Eltern unterwegs waren, suchten mindestens acht Stationen auf. Vor den praktischen Übungen schätzten sie ihre Interessen und Fähigkeiten ein und verglichen sie danach mit ihren Erfahrungen.

Jedes Mal mehr Aussteller

Bereits zum vierten Mal hatte die Realschule den „Talente-Tag“ mit regionalen Firmen und ihren Bildungspartnern organisiert. Deren Interesse sei erfreulich groß, sagte Konrektorin Susanne Lorych-Kosztovics: „Jedes Mal melden sich mehr Aussteller an und kommen von sich aus auf die Schule zu.“ Die Messe sei ein Baustein der Berufsorientierung. Sie diene vor allem dazu, Neigungen und Fähigkeiten herauszufinden und zu lernen, sich selbst einzuschätzen.

Jana und Isabella, die sich „Richtung Büro“ orientieren wollen, scheinen auf dem richtigen Weg zu sein: Beim Steuerberaterbüro und bei der Sparkasse hat es ihnen sehr gut gefallen. Auch Robin faszinieren die Branchen, die „mit Geld zu tun“ haben, wie er sagte. Aber gefallen haben ihm alle möglichen Bereiche. „Die Messe ist einfach gut“, lobte er. Doch die Entscheidung für eine bestimmte Sparte habe sie ihm eher schwerer gemacht. Denn auch beim Bauzeichnen am Computer stellte er sich geschickt an.

Konzentration, räumliches Denken, genaues Arbeiten und ein sicherer Umgang mit der Computer-Maus: „Man sieht sehr schnell, wer ein Händchen fürs technische Zeichnen hat“, sagte Architektin Barbora Grüter. Sie war schon zum wiederholten Mal beim „Talente-Tag“ der Realschule, den sie wegen der Praxisorientierung sehr schätzt.

Beim Sägen, Schrauben oder Serviettenfalten entwickelten sich intensive Gespräche zwischen Auszubildenden oder Ausbildern und den Schülern. Spätestens am zweiten Stand „tauen sie auf“, hat Lehrerin Julia Adams beobachtet. Auch diejenigen, die zunächst etwas unsicher Neuland betreten, begreifen schnell, welche Chance ihnen das Ausprobieren bietet. Lea und Letitia etwa, die pädagogische Berufe anstreben, fühlten sich darin bestätigt, dass ihnen das Verkaufen im Supermarkt nicht liegt. Stolz zeigten sie ein Werkstück, das sie bei der Firma MM Hydraulik montiert hatten. Überrascht war Leti­tia aber eher von ihrer Erfahrung am Pflegebett: „Ich dachte, in der Altenpflege muss man viel mehr lupfen.“ Sie könne sich jetzt sogar vorstellen, ein Praktikum im Sonnenhof zu machen.

Auch Finn findet den Hebelift „cool“. Der Pflegeberuf wäre aber eher nichts für ihn, sagte er. „Trotzdem war’s eine gute Erfahrung. Auch weil man einmal sieht und ausprobiert, was die Leute machen in den verschiedenen Berufen“ – auch in Bereichen, die für einen selber eher nicht infrage kommen.