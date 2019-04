Eine Botschaft war Sven Wiedenmann besonders wichtig: „Sie können keinen Schaden anrichten“, erklärte er. Am Mittwoch übergab der Vorsitzende des ASB in Langenau den ersten öffentlich zugänglichen Defibrillator der Stadt Langenau an die Sparkasse. Im Vorraum der Geschäftsstelle am Marktplatz, prominent an der Innenseite der Fensterfront neben den Geldautomaten platziert, soll das aus Spenden finanzierte Gerät rund um die Uhr für den Notfall bereitstehen. Mit der Übergabe verbanden Wiedenmann und seine Kollegin Yeliz Karaçomak eine Einweisung der Mitarbeiter.

Eine anfängliche Unsicherheit im Umgang mit dem Defibrillator schwand dabei schnell, denn das Gerät führt seinen Nutzer Schritt für Schritt durch die Reanimation. „Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes“, meldet es sich sofort nach dem Öffnen zu Wort. „Notruf veranlassen. Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen.“ Eine Schere, um T-Shirt und Co. im Notfall zerschneiden zu können, liegt bei; ebenso Schutzhandschuhe und ein Einwegrasierer, um starke Körperbehaarung entfernen zu können.

Reanimation: Defibrillator gibt Schock per Knopfdruck

Sobald die Elektroden an ihrem Platz kleben, beginnt der Defibrillator mit der Auswertung des Herzrhythmus. Je nach Ergebnis entscheidet er, wie die Weiterbehandlung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes verläuft: Erkennt das Gerät ein Kammerflimmern, bereitet es die Abgabe eines Schocks vor und informiert den Anwender entsprechend: „Schock empfohlen“. Sobald niemand mehr den Patienten berührt, kann der Schock auf Knopfdruck ausgelöst werden. Anschließend erklärt das Gerät die Herz-Lungen-Wiederbelegung mit je 30 Herzdruckmassagen und zwei Atemspenden im Wechsel.

Elektro-Schock nicht schädlich

„Ein AED ist die einzige Möglichkeit, Kammerflimmern zu unterbrechen“, erläuterte Wiedenmann. Der Nutzer brauche aber keine Angst zu haben, einen Patienten fälschlicherweise zu schocken: „Nur bei Kammerflimmern lässt das Gerät den Schock zu.“ Nur dann bringe dieser auch etwas.

Der Defibrillator leitet durch die Reanimation

Liegt kein Kammerflimmern vor, begleitet das Gerät den Nutzer direkt durch die Reanimation. In jedem Fall wird alle zwei Minuten der Herzrhythmus des Patienten erneut überprüft.

Im Notfall geben Defibrillatoren Sicherheit

Wiedenmann riet den Sparkassen-Mitarbeiterin, den Defibrillator in jedem Fall einzusetzen, wann immer eine Person nicht mehr atme. „Er gibt jedem, der nicht regelmäßig mit derartigen Notfällen zu tun hat, Sicherheit.“ Mit dem Gerät „können Sie nichts falsch machen“, so der Fachmann. Und noch etwas war ihm wichtig: „Wenn Sie feststellen, dass ein Mensch nicht mehr atmet, war es das für ihn, wenn Sie nicht reagieren.“

Diese Lieder helfen beim Takt der Wiederbelebung

Ist kein Defibrillator schnell genug verfügbar, kann die Reanimation auch ohne ihn beginnen. Wer dann nicht weiß, wie oft gedrückt und wie oft beatmet werden müsse, solle „einfach irgendetwas“ machen, sagte Karaçomak: Wichtig sei, dass tief – fünf bis sechs Zentimeter bei Erwachsenen – und schnell genug gedrückt werde. Ideal eigne sich der Rhythmus von Musiktiteln wie „Stayin’ Alive“, „Highway to Hell“ oder „Atemlos durch die Nacht“.

