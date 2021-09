Während vielerorts vom Höfesterben die Rede ist, macht sich der gelernte Landwirt und Agrartechniker Sebastian Weber als Biobauer selbstständig. Und das ganz ohne Hof. Im Ortsteil Roth lebt er seit vier Jahren mit Ehefrau Marion und Tochter Mia (2) in einer Mietwohnung. „Weil ich keine Gebäude habe, arbeite ich mit extensiven Tierrassen“, umreißt der Nebenberufslandwirt sein Konzept. Also mit Tierrassen, die vorwiegend im Freien gehalten werden.

Hauptberuflich ist der 31-Jährige Anbauberater beim Ökoverband „Biokreis“. Dort berät er Biolandwirte, wenn es Probleme mit Ackerpflanzen gibt. „Aber die Arbeit hat mich nie ganz ausgefüllt“, sagt Sebastian Weber. Obwohl es ein normaler Acht-Stunden-Job ist. Nach dem Umzug nach Roth habe er daher begonnen, mit 15 Schafen der alten Haustierrasse „Waldschafe“ Flächen zu beweiden, die der Markt Pfaffenhofen für ökologische Landschaftspflege ausgewiesen hat.

Die robusten Tiere sind genügsam und fressen auch Unkräuter und Gräser, die moderne Rassen stehen lassen würden. Zudem düngen die Tiere die Flächen, auf denen sie weiden und wo sie oft auch übernachten. Mit ihren Hufen treten sie Pflanzensamen in die Erde. Aus einst eintönigen Grasflächen entstehen so am Ende Wiesen, die unterschiedlichsten Pflanzen und Insekten Lebensraum bieten.

Die schottischen Hochlandrinder sind nur geliehen

„Am Anfang habe ich gedacht, ich schaffe mir die Schafe an, damit meine Tochter die Landwirtschaft erleben kann“, erzählt Weber. Schnell sei daraus aber mehr geworden. Schon sein Großvater sei Schäfer gewesen, daher sei der Umgang mit den Tieren nichts Ungewohntes für ihn. Zudem setzt Sebastian Weber auf schottische Hochlandrinder. Allerdings sind die 18 Tiere, sie grasen derzeit auf Koppeln bei Wallenhausen und Berg, nur „geliehen“. In der kalten Jahreszeit sind sie im Donaumoos als „tierische Landschaftspfleger“ unterwegs. Im Sommer kommen sie nach Pfaffenhofen, weil sie im Naturschutzgebiet beispielsweise brütende Vögel stören könnten.

In der Zwischenzeit hat der Nachwuchslandwirt sich außerdem gebrauchte Landmaschinen angeschafft. Er baut nun auf 20 Hektar biologischen Backweizen und Hafer an. Dafür hat er Brachflächen von anderen Landwirten gepachtet, die diesen zum Bewirtschaften zu klein waren.

Die Tiere können ein artgerechtes Leben führen

Auf den umzäunten Koppeln können seine Tiere ein artgerechtes Leben führen, betont Weber. Die genügsamen Tiere bekommen weder Soja noch Mais noch andere auch für Menschen essbare Pflanzen. Aufgrund des langsameren Wachstums der Tiere und der vielen Kräuter, die sie fressen, erhalte ihr Fleisch einen besonderen Geschmack. Webers Frau kümmert sich um Vermarktung und Verkauf der geschlachteten Schafe sowie der übrigen Bioprodukte. Das schmackhafte Fleisch werde vor allem im Ort und der Region gern gekauft. Auch die Wolle sei bei spezialisierten Handwerksbetrieben gefragt. Im Winter bleiben die Schafe in einem gemieteten alten Stall.

Derzeit bestreitet Weber ein Viertel seines Einkommens aus der landwirtschaftlichen Nebentätigkeit. Bald soll es die Hälfte sein. „Mein Traum ist“, sagt Weber, „ganz von der Landwirtschaft leben zu können.“

