Geschichte Landvermessung: Der Ursprung der Urkarten

Region / Von Franz Glogger

Vor 200 Jahren verkündete Wilhelm I. von Württemberg den Erlass, sein Königreich zu vermessen.

Aufsehenerregende Männer sind es, die 1821 in Erbach zur Tat schreiten. Amtlich, doch wetterfest gekleidet, ziehen sie bis Donaustetten durch die Felder. Allenthalben stellen sie kleine Tische auf, schauen durch Apparate, die Fernrohren ähneln, Helfer stellen sich mit langen Stangen in die Landschaft und ständig werden in ein Buch Zahlen und Bemerkungen eingetragen. Das geht jeden Tag so – außer bei besonders schlechtem Wetter und am 27. September. An diesem Tag lautet der Eintrag: „Wurde wegen dem Geburts-Fest Sr Majestät nicht gemessen.“

Die imposanten Männer sind die Geometer Erftle, Finsterle und Schleicher mit ihren Helfern. Im Auftrag Seiner Majestät König Wilhelm I. von Württemberg vermessen sie jeden Quadratmeter des noch jungen Königreichs. Drei Jahre zuvor, am 25. Mai 1818, hatte der König per Dekret die Vermessung in Gang gesetzt.

Hauptargument war, eine Basis für eine einheitliche und gerechte Besteuerung von Grund und Boden zu schaffen. Grundsteuerkataster gab es zwar verschiedentlich seit Ende des Mittelalters. Ihre Grundlagen waren aber oft nicht einheitlich, zum Beispiel wegen unterschiedlicher Maßeinheiten. Nun sollte nur noch der württembergische Fuß, und damit ein einheitliches Längenmaß gelten.

Völlig neu und eines der innovativsten Ziele war jedoch, die Grenzpunkte eines Flurstücks exakt zu vermessen und eindeutig nachvollziehbar festzulegen. Eine Sicherung des Grundeigentums, gewissermaßen für alle Zeiten.

Bevor der Geometer ein Grundstück einmessen konnte, mussten sich also vor Ort die Menschen einig sein, wo der Grenzpunkt genau liegt. Dafür waren die „Untergänger“ beziehungsweise die „Untergangsgerichte“ zuständig. Diese Ehrenämter waren bereits seit dem 16. Jahrhundert etabliert und hatten als einzige die Befugnis, Grenzsteine zu setzen, zu entfernen oder aufzurichten. Waren eventuelle Grenzstreitigkeiten geklärt, rückten Erftle, Finsterle, Schleicher und ihre rund 100 Kollegen im Königreich an. Gegen vermeintliche Fehler konnte Einspruch erhoben werden.

Gültig war der Eintrag im Primärkataster erst durch die „Solemnisation“, die Bestätigung durch den Gemeinderat oder Bürgerausschuss. Auch eine ausgeklügelte Qualitätskontrolle mit „Obergeometer“, „Superrevision“, technischen und mathematischen Gegenprüfungen war eingerichtet.

Dass die auf zehn Jahre angesetzte Vermessung mehr als doppelt so lange gedauert hat, lag an etlichen Problemen, zum Beispiel am Personalmangel. Über die gesamte Dauer der Unternehmung waren 500 Geometer beschäftigt. Vielleicht hatte sich auch mancher übernommen: Die Vermesser arbeiteten nämlich selbstständig. Das bedeutet, sie mussten die teure Ausrüstung sowie ihre Gehilfen selber stellen. Und es wurde im Akkord abgerechnet.

Die Landesvermessung wurde am 1. Juli 1840 mit den letzten Arbeiten im Oberamt Tuttlingen abgeschlossen. Mehr als fünf Millionen Flurstücke fanden sich in den „Primärkatastern“, 15 572 Flurkarten – die so genannten Urkarten – wurden gefertigt und 304 Ortspläne.

Die Vermessung wirkt über die Urkarten bis heute nach. Für Heimatforscher wie Karl Neidlinger aus Hüttisheim sind sie eine Fundgrube an Informationen über die Entwicklung von Ort­schaften und Regionen, über Wirtschafts- und auch Sozialpolitik in den vergangenen 200 Jahren und in den Zeiten davor.

„Freiburg“ war ein Dornenverhau

Festgehalten sind in den Karten nicht nur Messpunkte, sondern viele Details: von Gebäuden über Namen des Gewanns bis hin zur Nutzung der Grundstücke. So hat Neidlinger wohl das Geheimnis um die in Annalen erwähnte Hüttisheimer „Freiburg“ gelüftet.

Nach Neidlingers Recherchen war sie im 10. Jahrhundert lediglich ein wehrhafter Dornenverhau auf dem gleichnamigen Gewann Richtung Ammerstetten zum Schutz von Mensch und Vieh vor marodierenden Magyaren. Schon längst nicht mehr benötigt, schenkten die Dorfherrn Hans und Ulrich von Griesingen 1435 die „Freiburg“ der Kirche – als Acker. Die Gegenleistung: Es sind „auf ewige Zeiten“ jährlich vier Messen für ihr Seelenheil zu lesen. Zwei davon bis heute.