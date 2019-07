Der Gemeinderat bleibt beim Thema Solaranlage bei seinem Nein und macht den Weg für eine Abstimmung der Bürger frei: am 10. November. Die Laichinger Bürger werden darüber abstimmen, ob im Gewann „Reute“ eine Photovoltaik-Freiflächenanlage gebaut werden kann. Der Gemeinderat hat die Entscheidung an die Wähler übergeben, nachdem das Gremium am Montagabend bei einer neuerlichen Abstimmung mehrheitlich bei seiner Meinung blie...