Rund 10.000 Menschen aus Erbach können am 14. März ihre Stimme abgeben. Zigtausende Stimmzettel werden an diesem Tag bereitliegen und in jedem Wahllokal werden Freiwillige sitzen, die dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht: die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Von denen benötigt die...