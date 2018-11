Soziales Landratsamt will eigene Philosophie

Alb-Donau-Kreis / Helga Mäckle

Spätestens im Jahr 2020 will das Landratsamt Alb-Donau eine einheitliche Philosophie haben: „Mir geht es dabei sowohl um ein gemeinsames, positives Grundverständnis im Haus selber, als auch um unsere Attraktivität und Ausstrahlung als Arbeitgeber und Dienstleister nach außen“, sagte Landrat Heiner Scheffold in seiner Haushaltsrede. Diese Philosophie, wofür der Kreis steht, solle kurz und prägnant sein, nur so bleibe sie in den Köpfen präsent und werde auch gelebt. Damit das gelingt, will die Verwaltung 2019 ein Beratungsbüro beauftragen, im Jahr 2020 soll diese Philosophie dann mit den Mitarbeitern in fachdienstübergreifenden Workshops erarbeitet werden.

Die Wirkung nach außen und das Wir-Gefühl innerhalb der Verwaltung seien auch wichtig beim Thema Personalentwicklung. „Wir stehen in Konkurrenz um qualifiziertes Personal“, sagte Scheffold. Dazu gehöre die Frage nach der Familienfreundlichkeit eines Arbeitgebers. Die Rezertifzierung beim Audit „Beruf und Familie“ zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. Diese Entwicklung müsse weitergehen. Derzeit werden laut Scheffold die knapp 1050 Mitarbeiter nach ihrem Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und zum Wunsch nach einer Kantine im Neubau neben dem Landratsamt befragt.

Talente fördern

Mit einem Personalentwicklungskonzept will Scheffold mehr Nachwuchsführungskräfte gewinnen – und zwar aus den eigenen Reihen. Die Verwaltung müsse junge Talente für Führungspositionen im Haus zum einen besser erkennen und zum anderen stärker fördern und unterstützen, betonte der Landrat. Ziel sei „für jede Führungsstelle im Kreis sollte ein interner Bewerber da sein“.

Für die Rolle der Kreisverwaltung als attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister sei auch die Digitale Agenda ein Baustein. Ziel ist die Einführung der E-Akte. Darunter versteht man die Zusammenfassung aller sachlich zusammengehöriger oder verfahrensgleicher Vorgänge und Dokumente innerhalb der Verwaltung in digitaler Form.