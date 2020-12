Er sei sich sehr wohl bewusst, dass den Bürgern mit dem am Sonntag beschlossenen harten Lockdown viel zugemutet werde, schreibt Alb-Donau-Landrat Heiner Scheffold in einer Pressemitteilung. Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen und Monaten hält er die Entscheidu...