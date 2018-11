Gesundheit Landräte kämpfen für die Kliniken

Langenau / Michael Janjanin

Auch bei ihrem jüngsten Arbeitstreffen haben die Landräte aus der Region die finanzielle Sicherung der Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft gefordert. Sie kritisieren den Gemeinsamen Bundesausschuss, der die Neuordnung der stationären Notfallversorgung an den Kliniken anstrebe. Diese soll in drei Stufen mit entsprechenden Qualitätsanforderungen – Basis, erweitert und umfassend – eingeteilt werden. Dies würde eine gesicherte Notfallversorgung der Kliniken im ländlichen Raum in Frage stellen, teilen die Landratsämter Alb-Donau und Neu-Ulm mit. Die Verwaltungschefs haben den Eindruck, dass die Anforderungen ohne Not so hoch gesetzt werden, dass sie nur von wenigen großen und zentralen Einheiten erfüllt werden könnten.

Wohnortnah und hochwertig

Über die Gesundheitsversorgung im bayerisch-württembergischen Grenzgebiet haben die Landräte Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm) sowie Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Stefan Rößle (Donau-Ries), Leo Schrell (Dillingen) und Thomas Reinhardt (Heidenheim) diskutiert. Mit von der Partie waren die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer und Roderich Kiesewetter (beide CDU).

Einig waren sich die Landräte, dass der Bund, aber auch die Länder bei der Finanzierung der Kliniken ihrer Verantwortung gerecht werden sollten. Schließlich gehe es um eine zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen: wohnortnahe und hochwertig.

Die Kliniken seien entscheidend für die Ausbildung der Allgemeinärzte und Stellung der Notärzte in der Fläche. Die Abgeordneten verwiesen darauf, dass die Koalition will, dass der Bund die Strukturen der Notfallversorgung überprüfen will. Die Ergebnisse des Treffens sollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha mitteilt werden.