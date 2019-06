Nach dem Schuss mit einer Armbrust auf einen Nebenbuhler fordert die Staatsanwaltschaft eine lange Haftstrafe für einen 41-Jährigen. Dieser hat die Tat vor dem Landgericht Memmingen eingeräumt.

Im Prozess gegen einen Mann, der im September 2018 in Pfaffenhofen im Landkreis Neu-Ulm den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit einer Armbrust schwer verletzt hat, hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine Haftstrafe von acht Jahren und vier Monaten verlangt – wegen versuchten Mordes. Laut Anklage wollte der Mann seine Ex-Freundin zurückgewinnen und hat die Armbrust gekauft, um den neuen Partner zu töten. Der 41-Jährige hat die Tat gestanden.

Gewalt 29-Jähriger in Pfaffenhofen mit Armbrust niedergeschossen Auf der Flucht mit dem Auto verunglückt der 41 Jahre alte Tatverdächtige bei Hausen.

Urteil am Montag

In ihrem Abschlussplädoyer erachtete die Verteidigung eine Haftstrafe von fünf Jahren für angemessen. Im Laufe des Prozesses hat der Angeklagte jedoch eine Eifersuchtstat bestritten. Er habe keinerlei Gräuel gegen den Lebensgefährten seiner Ex-Freundin gehegt und die Armbrust nicht gekauft, um sie als Waffe einzusetzen. Vielmehr habe er sich spontan in eine Situation hineingesteigert. Das Urteil vor dem Memminger Landgericht wird am Montag erwartet.

Das könnte dich auch interessieren:

Schlecker im Gefängnis Lars Schlecker sitzt in Berlin in Haft Lars Schlecker, Sohn des ehemaligen Drogerie-Königs Anton Schlecker, sitzt in einem Gefängnis in Berlin seine mehrjährige Haftstrafe ab.