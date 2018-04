Wirtschaft Laichinger Geschäfte prüfen Einstieg in Online-Handel

Laichingen / Eva Menner

Das Ministerium für Ländlichen Raum hat Modellprojekte für lokale Online-Marktplätze ausgeschrieben, um den Handel in kleineren Städten gegenüber den Internetriesen zu stärken. Bis zu 200 000 Euro Zuschuss ist möglich. Die Händler und Handwerker sollen sich auf einer eigenen Plattform im Netz vernetzen, Verbraucher können sich dann dort informieren und Waren bestellen. Zu diesem Thema hat die Wirtschaftsvereinigung Laichingen vor einem Jahr einen Arbeitskreis gebildet. Da man in Laichingen das Rad nicht neu erfinden will, hat sich der Arbeitskreis über den Online-Marktplatz der Stadt Günzburg informiert. Dort kann der Verbraucher Öffnungszeiten abrufen, Veranstaltungstermine einsehen, direkt einkaufen und alles über neue Angebote erfahren.

Bei der Hauptversammlung der Wirtschaftsvereinigung wurde klar, dass die Mitglieder die Idee für gut und den Einstieg in den Online-Handel für notwendig halten. Offene Fragen gibt es aber zur Umsetzung und zur Akzeptanz einer solchen Plattform. Ernst Bauer wandte ein, dass Leute im Internet direkt nach einem bestimmten Produkt suchen und dann sicherlich nicht auf der Laichinger Seite landen würden. Jürgen Rieck vom Arbeitskreis stimmte zu. „Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Werbung und das Marketing für die Plattform, damit jeder in der Gegend sie kennt“.

Kaufmann: „Kümmerer“ nötig

Diskutiert wurde auch darüber, wie die Waren überhaupt auf die Plattform gebracht werden. Es wird wohl den Anbietern nicht erspart bleiben, dafür selbst zu sorgen und auch immer wieder das Angebot zu aktualisieren. „Sie müssen sich das Internet wie ihren Laden vorstellen, da müssen auch immer wieder Regale eingeräumt werden“, meinte Bürgermeister Klaus Kaufmann. Zur Unterstützung werde es aber einen „Kümmerer“ geben müssen.

Klaus Hübner stellte Ideen zu einem Lieferservice unter dem Arbeitsnamen „Laichingen bringt’s“ vor. „Damit wir gegenüber Amazon bestehen, müssen wir am gleichen Tag, falls die Bestellungen bis zu einer bestimmten Deadline eingehen, liefern“, sagte er. Im Einzugsgebiet Laichinger Alb soll die Wirtschaftsvereinigung selbst einen Lieferdienst organisieren, über das Gebiet hinaus könnte ein Paketdienst beauftragt werden, dann aber nicht am gleichen Tag. „Bei mir mit meiner Apotheke gehört das Liefern von Medikamenten zum Alltag, am Anfang, wenn die Nachfrage noch nicht so groß ist, könnten wir die Waren einfach mit ausliefern“, bot Hübner an.

Viele Details sind noch zu klären, wie sich bei der Versammlung zeigte. Der Arbeitskreis vereinbarte einen Ortstermin in Günzburg, um sich über die dortigen Erfahrung direkt zu informieren.

Von zahlreichen Aktivitäten haben die verschiedenen Arbeitskreise der Wirtschaftsvereinigung berichtet. Der Arbeitskreis Handel zählte die Osteraktion, den „Laichinger Älbler“, die „Neubürger-Gugg“, den verkaufsoffenen Sonntag mit Weinfest und die Adventskalenderaktion auf. All dies soll wiederholt werden. Dazu ist ein Programm rund um die Fußball-WM vorgesehen.

Außerdem werden Kindergartenkinder Luftballons aus Holz farbig gestalten. Schulklassen sollen größere Luftballons, die von Läden oder Betrieben gesponsert werden, gestalten. „Das soll einen Bezug zum Sponsor haben und für die Klassenkasse gibt es dafür Geld“, sagte Klaus Hübner. Am verkaufsoffenen Sonntag werden die Holz-Luftballons auf dem Marktplatz ausgestellt.

Für den Arbeitskreis Handel war die „Respektra“ der Höhepunkt des vergangenen Jahres. Die Messe wurde wieder größer als in den Vorjahren aufgezogen, 47 Betriebe hatten sich beteiligt. „Ein großer Erfolg trotz des schlechten Wetters am Sonntag“, zog Harry Titos ein Resümee. Im November 2020 soll es die nächste Respektra geben.

Rücklagen für Aktionen

Kassier Ralf Schiffbauer bescheinigte der Wirtschaftsvereinigung eine gute Finanzlage. „Wir haben genügend Rücklagen für Aktionen“, sagte er. Wiedergewählt wurden Klaus Hübner (AK Handel), Rio Lehmann (AK Dienstleistungen), Harry Titos (AK Handwerk), Ralf Schiffbauer (Kassier) und Wolfgang Stäudle (Kassenprüfer). Neu ist Schriftführerin Elena Bakloupolu. Ihre Vorgängerin Silke Gerber hatte aus Zeitgründen nicht mehr kandidiert.