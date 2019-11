Leidenschaftlich für oder gegen den Solarpark im Gebiet Reute ging es in Laichingen vor dem Bürgerentscheid am 10. November zu. Mit gut 59 Prozent an „Nein“-Stimmen fiel das Urteil der Bürger gegen die Sonnenenergieerzeugung, die im Flächennutzungsplan auf dem Gebiet Reute mit zwölf Hektar...