Betreuung Laichingen braucht rasch weitere Kindergartenplätze

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Schon im Kindergartenjahr 2018/19 könnte die Stadt Laichingen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz nicht mehr erfüllen. „Das ist eine etwas dramatische Situation für uns“, kommentierte Bürgermeister Klaus Kaufmann im Kindergartenausschuss den Vortrag von Sachbearbeiterin Svenja Troll. Die hatte freilich Lösungsvorschläge parat, um kurzfristig weitere Plätze für Kinder ab einem Jahr zu schaffen. Doch die Entwicklung der Stadt gehe rasant vonstatten, und das bedürfe einer langfristigen Lösung.

Eine solche will die Verwaltung noch vor der Sommerpause dem Gemeinderat vorlegen. Doch jetzt schlug der Ausschuss erst einmal Schritte vor, um die dringlichsten Probleme zu beseitigen. Das letzte Wort hat freilich der Gemeinderat am 16. April.

In der Betreuung über Dreijähriger stellt sich die Situation vor allem in der Kernstadt prekär dar. Dorthin sind in den vergangenen Monaten 15 Kinder mit ihren Eltern gezogen, für das kommende Kindergartenjahr ist ein Zuzug von 21 Kindern angekündigt, und es fehlen 13 Plätze. „Das entspricht fast komplett einer neuen Gruppe“, sagte Svenja Troll.

In Machtolsheim weisen die Geburtenzahlen darauf hin, dass die erst neu geschaffenen Plätze ebenfalls schon ab 2018/19 nicht mehr ausreichen. Vor allem für Kinder unter drei Jahren ist der Bedarf groß. Eine Lösung wäre, diese Altersgruppe in einer extra einzurichtenden Gruppe von Tagesmüttern betreuen zu lassen. Ebenso könnte es in Feldstetten knapp werden: Von März 2019 an fehlen dort mindestens acht Krippenplätze.

Die vorgeschlagene Lösung sieht so aus: Die Kleingruppe im Laichinger Kindergarten „Regenbogen“ soll vom kommenden September an für Kinder über drei Jahren aufgestockt werden. Bei weiterem Bedarf könnte die Kleingruppe in Feldstetten „Auf dem Berg“ ebenso erweitert werden. In Suppingen könnte bei den „Albzwergen“ ebenfalls zum September eine Krippengruppe eingerichtet werden. Der dortige Träger, der Diakonieverband Ulm/Alb-Donau, fordert dann allerdings die komplette Übernahme des Defizits durch die Stadt. Vertraglich vereinbart sind bislang 80 bis 85 Prozent. Hier will die Stadt noch einmal nachverhandeln.

Desweiteren ist vorgesehen, eine U-3-Gruppe von Tagesmüttern betreuen zu lassen. Die Stadt müsste zwar Räume bereitstellen, würde aber finanziell entlastet, weil die Tagesmütter nicht bei der Kommune angestellt sind. Gespräche mit dem Tagesmütterverein und Tagesmüttern seiend angelaufen, die Signale seien positiv, sagte Svenja Troll. Laichingen könnte für diese Gruppe entweder den Delau-Kindergarten in Feldstetten anbieten, oder den alten Bleichberg-Kindergarten, in dem zur Zeit Flüchtlinge untergebracht sind.

Die Umstrukturierungen kosten freilich Geld, 30 000 Euro sind im Haushalt dafür eingestellt. Für Umbauten in Sup­pingen rechnet die Stadt mit 43 000 Euro, gut die Hälfte könnte über Zuschüsse zurückfließen. 2,93 zusätzliche Stellen müssten geschaffen werden.

Doch damit wäre nur kurzfristig geholfen. Künftig sollen in die Bedarfsplanung außerdem „Wanderungen“ einfließen, wie es das Statistische Landesamt handhabt. Unsicherheitsfaktoren dabei sind der Familiennachzug von Flüchtlingen sowie der Alb-Bahnhof bei Merklingen. „Sollten die Kinderzahlen weiterhin so rasant steigen, gibt es keine alternativen Pufferlösungen mehr“, sagte Svenja Troll. Die Stadt arbeite an langfristigen Lösungen, versicherte Kaufmann.