Gemeinderat Längere Betreuung für die Schüler

Balzheim / Manuela Rapp

Ein Ja zu ausgeweiteten Betreuungszeiten ab dem nächsten Schuljahr im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und ein tägliches Mittagessen, aber noch keine Einigung über die Höhe der Gebühren – auf diesen Nenner lässt sich „eine durchaus hitzige Diskussion“, wie Bürgermeister Günter Herrmann sagte, im Balzheimer Gemeinderat bringen.

Kämmerer Markus Gabeli hatte eingangs in seiner Sachdarstellung erwähnt, dass sich laut einer Umfrage des Elternbeirats die Eltern der Schulkinder und angehenden Schüler eine Ausweitung der Betreuung nach dem Unterricht wünschten. Bislang besteht eine Betreuungsmöglichkeit im Rahmen der Verlässlichen Grundschule von sieben bis 13.30 Uhr sowie dienstags bis 14 Uhr. Ebenso hätten sich über 20 Eltern für das Angebot eines Mittagessens ausgesprochen. Nach einer Besprechung mit allen maßgeblich Beteiligten sollen die Betreuungszeiten ab 2018/19 montags und freitags bis 14 Uhr verlängert werden, mittwochs und donnerstags bis 15 Uhr. Da es dienstags Nachmittagsunterricht gebe, werde es bei 14 Uhr bleiben. Geplant sei an allen Schultagen ein Mittagessen.

„Durch die Ausweitung sollte eine maßvolle Erhöhung der Gebühren erfolgen“, erläuterte Gabeli. Die seit 2013 erhobenen 24 Euro pro Monat für die Vollzeitbetreuung an fünf Tagen in der Woche wolle man auf 35 Euro anpassen. Für die Betreuung an einzelnen Tagen sollten statt sieben Euro monatlich künftig neun Euro bezahlt werden. Ein Großteil der Eltern wäre laut Umfrage mit höheren Kosten einverstanden.

„Ich möchte wissen, von was wir reden“, sagte Matthias Herde, „was kostet diese Maßnahme?“ Er wolle eine Zahl unterm Strich und somit eine Grundlage für eine Entscheidung. Gabeli erwiderte, er könne „nicht auf Brief und Siegel sagen, was die Betreuung kostet.“ Nach einem Jahr werde man sehen. Man wisse nicht, wie viele Kinder kämen. Er wolle die Prognose hochrechnen. Rektorin Gertrud Haf befand: „Wir haben noch keine Erfahrungswerte.“ Letztlich würden die Eltern im September entscheiden, wenn die Stundenpläne vorlägen.

Siegfried Baur sprach sich gegen ein Mittagessen aus und plädierte dafür, 50 Euro mehr zu verlangen. Falls sich dies als zu viel erwiese, könne man den entsprechenden Betrag zurückgeben oder für das nächste Schuljahr gutschreiben. Andreas Maaß meinte, man könne keinen Abschlag machen. Das Angebot sei gut, damit die Kinder versorgt seien, während die Eltern arbeiteten. Klaus-Peter Federhen sprach sich für Preise aus, mit denen man die Eltern mit in die Pflicht nehme. In der nächsten Sitzung werden die Gebühren erneut auf der Agenda stehen.