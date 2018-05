Stadtpolitik Kurt Wörner hört als Stadtrat auf

Laichingen / Eva Menner

Der langjährige Laichinger Stadtrat Kurt Wörner will aus Altergründen sein Amt niederlegen. Das gab er bei der Mitgliederversammlung der Laichinger CDU am Donnerstag bekannt. Nachrückerin soll die Konrektorin der Laichinger Realschule Bettina Bochtler werden. Wörner zeigte sich überzeugt, dass seine Nachfolgerin frischen Wind in den Laichinger Rat bringen wird, weil sie in Sachen Familie, Schule und Gesellschaft sehr kompetent sei. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. Mai steht der entsprechende Antrag auf der Tagesordnung.

Im Jahr 1994 wurde Wörner erstmals in den Laichinger Gemeinderat gewählt und war seitdem bis auf eine Unterbrechung in der Zeit von 2001 bis 2004 dort vertreten. In jenen Jahren war er als Rektor von Gerhausen an die Laichinger Realschule gewechselt und dort auf eine problematische Situation gestoßen, die ihn zwang, sich ganz auf Berufliches zu konzentrieren. Um Schülern Hilfestellung geben zu können, etablierte er damals Busbegleiter, Streitschlichter, Schulpsychologen und Schulsozialarbeit.

„Am 3. Juni werde ich 71 Jahre alt, und ich kam jetzt nach reiflicher Überlegung zu der Entscheidung: Es reicht!“, sagte Wörner bei der Versammlung am Donnerstagabend im Hotel Krehl. In Zukunft wird er es genießen, mehr Zeit für die Familie und seine Hobbys Lesen, Musizieren, Wandern und Reisen zu haben.

Seinen Sitz im Kreistag wird Wörner aber behalten und auch weiterhin im Helferkreis für Menschen auf der Flucht und in Not aktiv sein.