Beatrice Hoguet-Berger leitet künftig die Blaubeurer Stadtbücherei. Sie will den bisherigen Kurs beibehalten. Béatrice Hoguet-Berger wird neue Büchereileiterin im Großen Haus in Blaubeuren. Das hat Bürgermeister Jörg Seibold am Montagabend bekannt gegeben. Er ist sehr froh, dass mit der 44-Jährigen schnell eine gute Nachfolgerin für Birgit Heuschkel gefunden wurde, die nach über 27 Jahren als Leite...