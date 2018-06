Forschung Vortrag: Künstliche Intelligenz

Laichingen / jos

Um Künstliche Intelligenz geht es bei einem Expertenvortrag am Dienstag, 12. Juni, in Laichingen. Was können lernfähige Roboter und wie gehen wir damit um? Was werden die spektakulärsten Erfindungen in den nächsten zehn Jahren sein? Wie werden wir in zehn Jahren leben? Aufschluss gibt der von der Volkshochschule organisierte Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Ertel von Hochschule Ravensburg-Weingarten. Der Referent leitet seit knapp dreißig Jahren Forschungsgruppen und wird über maschinelles Lernen, automatische Diagnose in Technik und Medizin sowie über Serviceroboter und über neueste Forschungen zur Kreativität in der Künstlichen Intelligenz berichten.

Die Veranstaltung im Rahmen der Volksbank-Akademie beginnt um 19.30 Uhr im Auditorium der Volksbank in Laichingen. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. Kartenvorverkauf bei der Volkshochschule in Laichingen, bei der Volksbank Laichinger Alb und bei der Buchhandlung Aegis in Laichingen. Telefonische Kartenreservierung bei der Volkshochschule, Tel. (07333) 925 200.