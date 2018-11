Balzheim Künstler stellen zum Weihnachtsmarkt aus

Balzheim / Manuela Rapp

Diesmal wird beim Balzheimer Weihnachtsmarkt so manches anders und bleibt doch wie gewohnt. Das widerspricht sich nur auf den ersten Blick. Denn traditionell findet er am ersten Samstag im Advent statt, traditionell stellen die Hobbykünstler alle zwei Jahre aus – nur eben dieses Mal in Unterbalzheim. Eine Premiere. „Der neu gestaltete Dorfplatz ist passend dafür, es ist alles da“, sagt Ilse Kächler. „Es ist ganz wichtig, dass er hier stattfindet.“ War die Adventszeit bislang stets vor der Oberbalzheimer Stiftungshalle eingeläutet worden, so soll er künftig zwischen beiden Orten abwechseln.

Doch was heißt das für die Hobbykünstler? „Wir sind zum ersten Mal im Dorfgemeinschaftshaus“, erklärt die Organisatorin der Schau. Das Obergeschoss wird sich dabei in ein großes Atelier verwandeln: „Die Teilnehmer dekorieren und stellen selber“, sagt Ilse Kächler. Jetzt müsse man einfach mal schauen – schließlich fehlten ja noch jegliche Erfahrungswerte.

15 lokale Künstler sind mit dabei: „Es sind nicht ganz so viele wie beim vergangenen Mal“, erklärt Ilse Kächler, die selber malt. Aus Balzheim und Sinningen stammten sie, wobei der Radius nicht ausgeweitet werden soll. Ihre Namen: Robert Baur, Ute Beyrle, Marcel Butscher, Hanna Butterhof, Romy Eßlinger, Hanna Hoffmann, Ilse Kächler, Simone Kächler, Christine Klaiber, Andrea Maul, Klara Mielinger, Gudrun Obermaier, Barbara Rabus, Waltraud Scherzer und Günter Weis. Dem Handwerk und der Malerei widmen sich die kreativ Tätigen in ihrer Freizeit.

Barbara Rabus ist dieses Jahr erstmals mit von der Partie. „Ich stricke und häkle“, bringt sie ihre Leidenschaft auf den Punkt. Für sie sei die Ausstellung ein Grund, „etwas Besonderes zu machen“. Eine ihrer Ideen: „Ich denke beispielsweise an einen Schal aus besonderer Wolle mit einem Lochmuster.“ Dies sei etwas Schönes zum Anziehen, das gleichzeitig etwas mit Kunsthandwerk zu tun habe.

Ein ganz anderes Material benötigt Robert Baur für seine Kunstwerke: Holz nämlich. „Ich drechsle seit zwei Jahren“, sagt er. Unikate wie Kugelschreiber, Füller, Gewürzmühlen oder Kugeln stelle er her. Er spricht von „einem ganz breiten Sortiment“. Jeden Tag arbeite er in seiner Werkstatt: „Es macht Spaß.“ Warum Baur bei der Künstlerschau mitmacht? „Dass man bekannt wird“, nennt er einen Grund. Aber er wolle auch verkaufen. „Ich habe hohe Materialkosten.“ Des Künstlers Wunsch: „Es wäre toll, wenn irgendwann eine schwarze Null stehen würde“, resümiert er.

„Für mich ist es einfach ein Heimkommen“, so umschreibt es Romy Eßlinger, die in Geislingen wohnt, wenn sie zurück in ihre alte Heimat kommt. Dreimal hat sie schon an der weihnachtlichen Präsentation teilgenommen: „Man sieht bei der Schau viele Menschen nach vielen Jahren.“ Auch Romy Eßlinger arbeitet mit Holz, allerdings mit Treibholz, das sie sammelt und säubert. „Ich mache daraus alles Mögliche, richte mich aber speziell auf Weihnachten aus.“ Im Moment freilich beschäftigt sie sich mit Upcycling. So arbeitet sie Milchtüten zu Vasen um, wie sie erzählt. „Es muss mir gerade passen.“ Kreativ zu sein, bedeute für sie, sich auszuleben, da sie beruflich ganz angespannt sei. Dann sagt sie noch: „Ich finde es großartig, dass ein kleines Dorf so etwas auf die Beine stellt.“

Verkauf auch am Sonntag

Die Hobbykünstler zeigen und verkaufen ihre Werke nicht nur beim Weihnachtsmarkt am Samstag von 16 bis 20 Uhr, sondern auch noch am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. „Es gibt schon bestimmte Leute, die wegen uns kommen“, weiß Ilse Kächler. Speziell am Sonntag, wenn es ruhig sei. Seit 2007, also von Beginn an, laufen bei ihr die Fäden zusammen. Befragt nach ihren Erfahrungen meint sie: „In der Gruppe tut man sich leichter.“ Für den einen oder anderen bedeute es wohl schon eine gewisse Überwindung, an die Öffentlichkeit zu gehen. „Man muss auch Kritik aushalten“, sagt sie. Doch was ist ihrer Meinung nach der Reiz, an so einer Schau mitzumachen? „Lob und Anerkennung ist es für die meisten.“