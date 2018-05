Gewalt Kritik an Ramminger Sicherheitskonzept

Kritik an Ramminger Sicherheitskonzept

Rammingen / KARIN MITSCHANG

Er wollte zum „Tanz in den Mai“ mit den „Lederrebellen“, doch für einen 20-Jährigen endete der Abend in Rammingen, noch bevor er ins Festzelt konnte, im Krankenhaus: „Zwei Unbekannte haben vor dem Einlass auf ihn eingeschlagen“, berichtet Dominique Sels aus Langenau der Redaktion.

Die Mutter des 20-Jährigen, der bewusstlos geschlagen worden ist und sich nicht an einen Streit erinnert, ärgert sich vor allem darüber, dass keine Security da war, um einzugreifen. „In Bernstadt haben sie Security, da ist eine Woche vorher beim Fest nichts passiert, und in Rammingen mussten zwei Mädels meinem Sohn helfen. Wenn eine den einen Mann nicht von ihm runter gezogen hätte, wer weiß, ob er noch am Leben wäre.“ Die Veranstalter habe es nicht interessiert. Den Mädchen sei lediglich freier Eintritt gewährt worden, und ein Sanitäter schickte den Verletzten ins Krankenhaus.

Eine Nasenbeinfraktur, eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung am Auge habe der 20-Jährige davongetragen, er sei drei Tage im Langenauer Krankenhaus gelegen und dann ans Bundeswehrkrankenhaus überwiesen worden. Ob und wann er wieder arbeiten kann, sei aufgrund der Augenverletzung unklar. „Er muss noch operiert werden. Ein Polizist hat uns gesagt, dass es noch zwei weitere solche Vorfälle in Rammingen gab.“

Dies bestätigte Polizei-Pressesprecher Wolfgang Jürgens aus Ulm auf Anfrage nicht. Es gebe lediglich diesen einen Vorfall beim Ramminger Frühlingsfest. Während die Familie Sels überlegt, rechtliche Schritte gegen die inzwischen bekannten Angreifer und den Veranstalter zu ergreifen, steht der Ramminger Bürgermeister Karl-Friedrich Häcker zum Sicherheitskonzept der Vereinsgemeinschaft: „Ich halte es nicht für die bessere Lösung, eine professionelle Security-Firma einzusetzen. Die Leute, die wir haben, sind sehr sehr gut, und wir haben in den vergangenen Jahren nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Häcker. „Im Bierzelt kann sowas immer mal passieren.“

Franz Holzschuh, Vorsitzender des Musikvereins und ehemaliger Kripo-Hauptkommissar, der die Ordnungskräfte koordiniert hat, erfuhr erst von unserer Zeitung über den Vorfall. Zum Sicherheitskonzept befragt, sagte er: „Wir haben 30 Ordnungskräfte pro Abend im Einsatz, sind aber nur im Festzelt zuständig, nicht für die ganze Stadt.“ In einem Bierzelt gebe es ständig Streit, „manche sind so dermaßen aggressiv. Dass du da als Ordner geschlagen wirst, ist normal“, berichtet Holzschuh.

In den vergangenen Jahren sei beim Ramminger Frühlingsfest allerdings „quasi nichts“ passiert. Ob die Vereinsgemeinschaft ihr Sicherheitskonzept überdenkt und auch am Eingangsbereich Ordner Streife gehen lässt, lässt Holzschuh offen. Die Nachbesprechung sei erst im Sommer. Ob Ordnungskräfte dem jungen Mann hätten helfen können, bezweifeln Häcker und Holzschuh; es gehe oft sehr schnell, man könne nicht überall gleichzeitig sein.