Abfall Kritik an Häckselverbot für Grüngut

Amstetten / Thomas Hehn

„2020 geht die Abfall­entsorgung eh an den Landkreis über. Daher sollten wir die Müllgebühren 2019 so lassen, wie sie sind.“ So schnell hat Amstettens Kämmerer Karlheinz Beutel in der Vergangenheit wohl kaum eine Gebühr abhaken können wie in der Sitzung des Gemeinderates am Montag. Ohne Diskussion folgte das Gremium Beutels Vorschlag und ermächtigte den Kämmerer gleichzeitig, eventuelle Unterdeckungen Ende 2019 mit Überschüssen aus den Vorjahren auszugleichen.

Mehr Redebedarf gab es bei der Grüngutentsorgung. Hier informierte Beutel die Räte, dass der Sammelplatz des Maschinenrings Ulm/Heidenheim in Halzhausen fertig ist. Die Amstetter können ihr Grüngut weiter bei einem Bauernhof in Amstetten-Dorf abladen – allerdings mit Einschränkungen: So wird der Platz umzäunt und Anlieferungen sind nur noch tagsüber und an Werktagen erlaubt. Nachts und an Sonntagen ist das Tor geschlossen. Dafür müssten die Bürger Grünschnitt und Bäume nicht mehr trennen, erläuterte Beutel.

Das überzeugte nicht alle. Hansjörg Maurer störte, dass auf dem Platz im Dorf nichts mehr gehäckselt werden darf. „Das gibt Riesenmengen, wenn der Bauhof Baumschnitt im Ganzen nach Lonsee karren muss“, schimpfte Maurer. Häckseln sei wegen des Lärmschutzes für die Anwohner künftig nicht mehr erlaubt, entgegnete der Kämmerer. Außerdem könne jeder Amstetter sein Grüngut auch in Halzhausen direkt abliefern.

Frieder Angerbauer kritisierte, dass die Anlieferung weiterhin kostenlos ist. „Das gibt es sonst in keinem anderen Landkreis“, fürchtet Angerbauer einen drohenden Grünmüll-Tourismus. „Es war hier im Gremium von Anfang an klar, dass die Grünmüllentsorgung weiterhin kostenlos für die Bürger sein muss“, erinnerte Beutel Angerbauer an seinen eigenen Beschluss vor einem Jahr.

Am 27. November 2017 hat der Amstetter Gemeinderat einstimmig den Maschinenring Ulm/Heidenheim mit der Grüngutentsorgung beauftragt. Nachdem der Verwertungsvertrag auch von Lonsee, Dornstadt, Beimerstetten, Westerstetten und Weidenstetten unterschrieben worden war, hat der Maschinenring den Sammelplatz in Halzhausen gebaut.