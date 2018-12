Finanzen Kreistag bei Zukunftsthemen einig

Next

Von Helga Mäckle

Marianne Prinzing von den Grünen war die einzige, die gestern in der Kreistagssitzung gegen den Haushalt 2019 für den Alb-Donau-Kreis gestimmt hat. Die übrigen 57, die bei der letzten Sitzung in diesem Jahr anwesend waren, stimmten dem mehr als 400 Seiten dicken Zahlenwerk zu.

Die vier Fraktionen, CDU, Freie Wähler, SPD und Grüne waren sich in vielen Punkten einig. Etwa, dass es richtig ist, die Kreis­umlage bei 28 Punkten zu belassen, obwohl der Kreis wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme der 55 Städte und Gemeinden damit vier Millionen Euro mehr einnimmt als im laufenden Jahr. Mit Blick auf die geplanten Investitionen von 26,4 Millionen Euro „und die Aufgaben der Zukunft sowie das Ziel, den Umlagesatz nicht nur kurzfristig stabil zu halten, kann dies auch weiterhin als eine faire Lastenverteilung angesehen werden“, sagte Jens Kaiser, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Einigkeit herrschte auch, dass der Kreis den Ausbau des Breitbandnetzes weiter voranbringen müsse, ebenso wie das Thema Mobilität: Hier müsse man aber weiterdenken, neue Ansätze und neue Ideen untersuchen und ausprobieren. Ziel dürfe nicht sein, in jede kleine Kommune einen stündlichen Linienverkehr einzurichten, sondern die Lösungen in „neuen Entwicklungen auf dem Mobilitätsmarkt“ zu suchen, sagte Wolfgang Mangold, Chef der Freien Wähler.

An die 4,5 Millionen Euro wird die Krankenhaus GmbH vermutlich vom Kreis brauchen, um ihr Defizit für den Betrieb der drei Krankenhäuser in Ehingen, Blaubeuren und Langenau auszugleichen. Schuld an der chronischen Unterfinanzierung seien Bund und Land, sagte Mangold. Sein Kollege von den Grünen, Robert Jungwirth, sagte: „Immer noch werden die Kliniken, die sich die lukrativen Rosinen herauspicken belohnt, die Kliniken mit umfassender Basisversorgung werden vernachlässigt.“ Auch die SPD stehe zu den Kliniken, sagte Fraktionsvorsitzende Klara Dorner. Sie wies darauf hin, dass es künftig immer schwieriger werde, gutes Pflegepersonal zu bekommen. Es sei daher wichtig, den Beruf attraktiver zu machen, auch in Hinsicht auf die Bezahlung.

Unterschiedliche Gewichtungen wurden auf den Nebenschauplätzen deutlich: Jens Kaiser wies für die CDU auf die positiven Entwicklungen beim Tourismus und in der Wirtschaftsförderung hin. Letztere müsse Hand in Hand mit den Kommunen gehen und auf die zukunftsfähige Entwicklung von Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung gerichtet sein. „Es sind die Arbeitsplätze in der Region, die für unseren Wohlstand sorgen.“ Auch sollte die regionale Landwirtschaft weiter unterstützt werden. Jungwirth legte für die Grünen das Augenmerk auf den Naturschutz. Er verwies unter anderem auf das Insektensterben, dessen gravierende Auswirkungen erst langsam ins Bewusstsein gelangten. Auch die Wichtigkeit der Biotopvernetzung werde verkannt, sie sei kein Thema für die Gemeinden, sondern müsse überregional geplant und gefördert werden, denn „Biotopvernetzung ermöglicht den genetischen Austausch“.

Für die Freien Wähler ist die fehlende stationäre Palliativversorgung Thema. Es sei „unbefriedigend“, dass die Kreisbewohner oft lange Wege in Kauf nehmen müssten, um diese zu bekommen. „Wir sollten eine Lösung in einem unserer Krankenhäuser anstreben“, sagte Wolfgang Mangold. Er begrüßte es ausdrücklich, dass in Ehingen-Kirchbierlingen nun ein Hospiz aufgebaut werden soll.

Klara Dorner lobte den Kreis für die Investitionen in seine Schulen – und in die Schulsozial­arbeit. Es sei wichtig und richtig gewesen, diese um 1,5 Stellen aufzustocken. Jungen Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen, sei ein wirksames Mittel, um sie nicht Populisten in die Arme laufen zu lassen oder sie zu radikalisieren. Dazu leisteten natürlich auch die Lehrer einen unverzichtbaren Beitrag.