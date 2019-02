Amphibienschutz Kreisstraße zwischen Westerstetten und Holzkirch gesperrt

Westerstetten / swp

Ab Montag werden auf Höhe der Saulache entlang der K 7402 Kleintiertunnel unter der Straße hindurch gebaut. Dafür wird die Straße eine Woche lang gesperrt.

An der Kreisstraße K 7402 zwischen Westerstetten und Holzkirch beginnen am Montag, 4. März, Arbeiten für Amphibienschutzelemente sowie zwei Kleintiertunnel. Das gibt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt.

Zum Bau der Tunnel muss die Kreisstraße ab dem 4. März für eine Woche gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Sichere Straßenüberquerung für Kleintiere

Die Schutzelemente leiten Kröten und andere Amphibien zu den Tunneln, damit sie geschützt die Straße unterqueren können. Dabei handele es sich um eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau der künftigen Kreisstraße 7302 (Albrecht-Berblinger-Straße), nördlich der Autobahn A8, zwischen Ulm und Beimerstetten.

Anschließend wird mit Ampelregelung für weitere drei Wochen der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeleitet, während die Amphibienschutzelemente entlang der Straße eingesetzt werden. Die Amphibienleitwände einschließlich der beiden Kleintiertunnel kosten insgesamt rund 90.000 Euro.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: